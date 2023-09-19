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酒店妹控北市2線3警官性侵 事隔半年提告疑點多不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市警察局2線3星警官林俊燁，今年7月遭一名酒店妹提告，指控他去年12月前往酒店消費後，將自己帶出場性侵，林男也為此遭調職查辦。台北地檢署調查後，認為女方供詞疑點眾多，清查相關事證並比對雙方說詞後，最後認定是合意性交，將林男不起訴。

林俊燁曾是轟動全國的華山分屍案發生的轄區派出所長，當時專案小組鎖定凶嫌、射箭教練陳伯謙涉案，林俊燁成功與陳嫌聊天突破心防，最後陳嫌鬆口坦承犯案，立下大功，也因此成為警界明日之星。

當時酒店妹指控，林男與建商一起到酒店喝花酒，事後並帶小姐出場，卻將她帶到旅館性侵。林男則表示雙方是合意性交，並非性交易，甚至性侵。警方則將他調職進行行政懲處，同時靜待檢方調查。

台北地檢署查出，首先，酒店妹事隔超過6個月才提告，事發當下也沒有去醫院驗傷，或向身邊親友哭訴、抱怨；先前接受警方行政懲處的內部調查時，也絲毫未提遭性侵一事。

此外，酒店妹對於性行為過程也與男方供述不同。例如，男方表示雙方確實發生性關係，且是直接以性器官，沒有用手；但女方說詞恰恰相反，供稱自己是被對方手指性侵，而沒有性器官。

再者，雙方進行性行為前，林男為了保護彼此，還特地離開房間去買保險套，一來林男若是臨時起意性侵，怎會專程跑去買保險套？二來女方明知男方是為了性行為去買保險套，卻沒有趁機逃離房間，事後也沒有馬上報案，或向親友求助，皆與常情不符。

檢察官同時檢視雙方手機，發現事發後，雙方依然保持聯絡，且自通訊軟體來往的字裡行間，完全看不出酒店妹對於當天發生之事有所埋怨，或要求男方道歉等，種種跡證均顯示為合意性交，女方供詞並不可採，因此將林男不起訴。

台北市警察局2線3星警官林俊燁，今年7月遭一名酒店妹提告性侵，北檢今不起訴。圖／聯合報系資料照片
台北市警察局2線3星警官林俊燁，今年7月遭一名酒店妹提告性侵，北檢今不起訴。圖／聯合報系資料照片

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