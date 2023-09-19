以打飯名義遞送香菸 台南看守所管理員緩刑理由出爐

台南張姓男子前年4月間進入台南看守所服刑，因菸癮很大，委請友人透過關係，找上看守所林姓管理員利用輪值，經2名收容人以打飯名義遞送香菸給張男計10次，台南地院認林、朱2人坦承犯行，共同圖得不法利益僅千餘元微利，情輕法重，酌情遞減其刑，林也獲緩刑機會。

台南地院上午宣判，林姓管理員共同犯公務員對主管事務圖利罪處2年，禠奪公權2年，緩刑2年，緩刑期間接受法治教育2場次，向國庫支付5萬元。朱姓收容人非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪處5月，褫奪公權2年。

判決指出，林男於2021、2022擔任台南看守所戒護科管理員。朱姓收容人則2018年10月底進入看守所執行，2021年12月底因易科罰金繳清而釋放出所。施姓收容人因施用毒品案件，2020年7月底進入看守所執行，今年4月底縮短刑期假釋出監後死亡而獲不起訴。

張姓男子因違反廢棄物清理法等案件，前年4月中旬進入台南看守所執行。張因菸癮甚大，進入看守所後，屢經更換舍房，前年8月間起收容愛四舍，林姓管理員利用擔任愛四舍夜勤輪值機會，與朱姓收容人前年8月3日至12月30日期間內，由林事先將每包市價125元的七星牌香菸放在愛三舍主管備勤室內，再於上午以打飯為名義，前往愛三舍主管備勤室拿取香菸，再前往愛四舍，自送藥口投入香菸由張收取，或由室友收取後轉交給張。

據統計，林與朱共同以此方式接續投遞香菸6次、每次1包，使張取得香菸共6包、750元，朱也自林取得香菸共2包的報酬、250元。

而朱前年底釋放出所前，找上施姓收容人接續協助遞送香菸，並告知林由施接手，林、施沿續先前模式，使張取得香菸共7包、875元，施也自林取得香菸共2包報酬、250元。

台南地院指出，被告林、朱2人坦承，並有相關事證可稽，認事證明確，均犯貪汙治罪條例中對主管事務圖利罪。而林、朱所圖利益總額在5萬元以下，情節尚屬輕微，均應依規定各減輕其刑，且朱所犯圖利罪部分無公務員身分，再遞減輕其刑。

台南地院表示，本案法定本刑為5年以上有期徒刑，縱被告2人經減輕其刑後，與他們犯罪情狀相衡下情輕法重，猶嫌過重，再依法酌量遞減輕其刑。