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警專前警衛隊為愛全面失控 「裸體合照」逼外遇婦復合遭判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

警察專科學校警衛隊張姓前隊員因工作關係結識有夫之婦，2人不倫，女方有意結束畸戀，張傳送2人裸體合照逼對方復合，不時跟蹤騷擾，台北地院審理，依恐嚇危害安全罪判張有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

54歲的張與外遇對象都已婚而有配偶，還是互生情愫； 2021年10、11月間女方向張表示希望結束關係，回到一般朋友相處，張不從，又不滿方女日漸疏遠，不斷跟蹤騷擾。

檢方指控，2022年8月13日至12月12日，張持續以通訊軟體LINE、messenger傳送訊息給女方 ，稱對方「老婆」，表示「好想妳」、「好愛妳」、「2人要在一起一輩子」、「請妳跟我聯絡，妳的態度令我痛苦，生不如死」。

起訴指出，張2022年12月12日凌晨傳訊息給女方稱「12/15星期四晚上請妳下班出來跟我見面說清楚...12/15沒見到面我會全面失控，妳要把我折磨到死，我就跟妳一起死，妳會失去家庭小孩工作，會讓妳一無所有跟我一起去死」。

張也傳送雙方交往期間共同出遊、赤裸身體合拍的照片，連續以LINE語音對話聯繫女方，女方報警，警察法辦張。

判決說，張犯跟蹤騷擾、恐嚇危害安全罪，依恐嚇危害安全罪論罪，張坦承犯行，有意與被害人和解，但雙方意見不一破局，女方的配偶到庭指張態度不佳，請求法院從重量刑，審酌張智識程度、生活仰賴退休金等，依法判刑。

台灣警察專科學校。圖／報系資料照片
台灣警察專科學校。圖／報系資料照片

跟蹤騷擾 恐嚇 配偶

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