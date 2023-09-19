富二代賣上億祖產還債逃稅、挨罰7256萬出動家人擦屁股

高雄陳姓富二代將母親名下價值上億的土地出售，出售所得匯入自己帳戶，卻未申報贈與稅，欠稅加罰緩共7256萬餘元，他還把剩餘資金拿去買房，房屋登記在妻子名下後馬上離婚，不僅害自己因隱匿財產被管收3個月，最後還由家人出面「善後」，包含扣押保單及繳納欠稅款，已追回2800萬元，剩餘4400多萬元欠款則由執行人員持續追討。

行政執行署表示，依據遺產與贈與稅法規定，贈與人於超過免稅額的贈與行為發生後30日內，應自行向國稅局申報，若未申報贈與稅，除補徵稅款外，還要課徵罰鍰。

陳男因欠下鉅額賭債，由於母親在高雄巨蛋附近有價值1.3億元的透天房地，他為了償債將該筆房地出售，但出售取得價金卻匯入自己帳戶，依法屬於「贈與」，陳男卻未申報，被國稅局查到後，贈與稅需要補稅4300多萬元，另外再依欠稅比例處以近3000萬元罰鍰，包含欠稅、罰鍰合計7256萬餘元。

國稅局將陳男欠稅、罰鍰移送法務部行政執行署高雄分署執行，但陳男擔心名下財產遭行政執行署強制執行，另外用剩餘資金購買一棟價值千萬的透天厝，該間房子則登記在妻子名下，並在房屋完成登記後，隨即與妻子離婚，讓該間房子躲避被執行的風險。

不過執行人員清查陳男名下財產，發現他名下有5張保險契約，依據去年最高法院民事大法庭作出的見解，執行扣押陳男的押保單價值準備金，光保單就執行660萬元入帳國庫，連同其他存款加上家人「幫忙」，已先執行2800萬元，剩餘4400多萬元則由執行人員持續追討。

另外，陳男將房子登記在妻子名下後離婚，執行人員認為他刻意隱匿財產，已符合管收要件，除了追討欠稅款外，另向法院聲請管收3個月獲准。

你也可以看

子女留學匯生活費竟被當贈與 母要繳稅300萬法官認有理