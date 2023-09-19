快訊

總統參選人訪美「面試」規格大不同 蔡馬朱侯賴柯比一比

大直老屋每坪破百萬 基泰事件難撼動房價？房仲指出關鍵

懶人包／舊iPhone用iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

文化部官員狂貪857萬 廠商送回扣被停權、還要賠180萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

文化部文化資產局秘書室主任兼專委蕭銘彬，擔任科長招標時洩密給廠商收回扣高達857萬元，一審依貪汙罪判3年8月；文資局以其中1間承攬火災預警系統的廠商巨烽公司因給蕭100萬元回扣，求償2倍不正利益，法院認為有理由，扣除20萬元債權後，判巨烽應給付文資局180萬元，可上訴。

文資局主張，辦理文化產業園區雲端火災預警系統規畫設置採購案期間，當時任秘書事務科科長蕭銘彬為讓巨烽公司順利得標，洩漏招標文件資料給對方劉姓負責人，最後巨烽以900萬元得標，雙方2020年2月12日簽約，劉並交付100萬元回扣給蕭。

文資局表示，2022年5月26日已函請巨烽公司，命其10日內將2倍不正利益200萬元返還，巨烽已收受該函後，加上先前採購案保證金債權的20萬元抵銷，仍有180萬元尚未返還，依採購契約、政府採購法第59條、民法第179條規定，要求巨烽給付180萬元。

巨烽抗辯稱，該採購案是蕭銘彬主動洩漏並索賄，公司僅配合，顯見蕭責任重大，文資局未善盡督促責任，並怠於向蕭求償，卻將責任全歸咎於他們，已顯失公平，且文資局尚有追加工程款248萬元沒付，公司自得請求予以抵銷。

台中地院查，蕭銘彬收賄案經彰化地檢署起訴，彰化地院依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判3年8月，褫奪公權4年；文資局也依政府採購法規定，對巨烽公司停權3年處分，且巨烽並未異議及申訴。

法院審酌，該採購案是政府發包，攸關公益、公眾安全，雙方契約明訂廠商不得對任何人期約、行賄、給回扣等，違規得終止契約，或將2倍利益自契約價款扣除，目的是杜絕機關人員貪瀆，避免廠商使用不正手段得標，以禁止不當利益交換、輸送介入，確保工程品質。

法院認為，文資局向巨烽公司追繳不正利益200萬元，於法有據，扣除20萬元保證金債權後，判巨烽應給付文資局180萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

回扣 彰化 貪汙

延伸閱讀

採購案圖利廠商 桃園前國小校長、總務主任撤職

全國累計2874處文資 文化部6年編160億保護古蹟

獨／金鐘爭議！「台灣犯罪故事」短集數入圍連續劇 文化部回應了

金鐘58／賴佩霞入圍帶郭台銘走紅毯？文化部回應了

相關新聞

雙煞砍斷店員手臂 檢求處重刑

彰化縣一家寵物店廿四歲林姓男店員，今年六月被闖入店內的十八歲張姓與十九歲陳姓男子以柴刀與鐵槌砍殺重傷倒地，再用柴刀砍斷手...

南投縣議員吳瑞芳涉貪512萬 二審刑度略減判3年10月

南投縣議員吳瑞芳涉詐領助理費512萬餘元，一審認定吳涉犯貪汙罪，但審酌吳繳回犯罪所得，且爭取多項地方建設，予以減刑，判刑...

談感情是假！純情男幫網路正妹買3萬元點數 警苦勸阻詐

桃園市龜山區一名陳姓男子，昨至頂湖路一間超商欲購買3萬元的遊戲點數，店員察覺有異報警，員警到場了解後得知男子在網路上認識...

正式開戰！大小S聯手求償400萬 葛斯齊要法官傳黃子佼出庭作證

大S徐熙媛、小S徐熙娣被黃子佼「毀滅式爆料」強迫他吸毒，狗仔葛斯齊在電視節目上加碼透露指出，他曾在酒店遇過認識大小S的藥...

高雄男把學校當「網咖」 摸黑闖校園偷吃還暢玩線上遊戲遭訴

高雄吳姓男子今年8月接連闖進4所國小、國中、高中校園，利用辦公室、教室電腦暢打線上遊戲，還私自打開辦公室冰箱大啖飲料、甜...

酒店妹控北市2線3警官性侵 事隔半年提告疑點多不起訴

北市警察局2線3星警官林俊燁，今年7月遭一名酒店妹提告，指控他去年12月前往酒店消費後，將自己帶出場性侵，林男也為此遭調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦