文化部官員狂貪857萬 廠商送回扣被停權、還要賠180萬

文化部文化資產局秘書室主任兼專委蕭銘彬，擔任科長招標時洩密給廠商收回扣高達857萬元，一審依貪汙罪判3年8月；文資局以其中1間承攬火災預警系統的廠商巨烽公司因給蕭100萬元回扣，求償2倍不正利益，法院認為有理由，扣除20萬元債權後，判巨烽應給付文資局180萬元，可上訴。

文資局主張，辦理文化產業園區雲端火災預警系統規畫設置採購案期間，當時任秘書事務科科長蕭銘彬為讓巨烽公司順利得標，洩漏招標文件資料給對方劉姓負責人，最後巨烽以900萬元得標，雙方2020年2月12日簽約，劉並交付100萬元回扣給蕭。

文資局表示，2022年5月26日已函請巨烽公司，命其10日內將2倍不正利益200萬元返還，巨烽已收受該函後，加上先前採購案保證金債權的20萬元抵銷，仍有180萬元尚未返還，依採購契約、政府採購法第59條、民法第179條規定，要求巨烽給付180萬元。

巨烽抗辯稱，該採購案是蕭銘彬主動洩漏並索賄，公司僅配合，顯見蕭責任重大，文資局未善盡督促責任，並怠於向蕭求償，卻將責任全歸咎於他們，已顯失公平，且文資局尚有追加工程款248萬元沒付，公司自得請求予以抵銷。

台中地院查，蕭銘彬收賄案經彰化地檢署起訴，彰化地院依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判3年8月，褫奪公權4年；文資局也依政府採購法規定，對巨烽公司停權3年處分，且巨烽並未異議及申訴。

法院審酌，該採購案是政府發包，攸關公益、公眾安全，雙方契約明訂廠商不得對任何人期約、行賄、給回扣等，違規得終止契約，或將2倍利益自契約價款扣除，目的是杜絕機關人員貪瀆，避免廠商使用不正手段得標，以禁止不當利益交換、輸送介入，確保工程品質。