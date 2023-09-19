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不爽高中兒子趴桌睡覺 狠心老爸拿水管緊勒脖子確定要入獄服刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

吳姓男子不滿兒子趴在桌子上睡覺，拿水管勒住對方脖子，判刑9月定讞確定入獄。示意圖／Ingimage
吳姓男子不滿兒子趴在桌子上睡覺，拿水管勒住對方脖子，判刑9月定讞確定入獄。示意圖／Ingimage

桃園市吳姓男子前年不滿就讀高中的兒子不聽從管教而趴在桌上睡覺，拿水管勒住兒子頸部，導致臉部漲紅發青，脖子勒痕明顯，兒子趁機報警獲救，最高法院仍依成年人故意對少年犯傷害罪判刑9月定讞，吳確定要入獄。

吳2021年8月14日下午5時許要求17歲兒子坐在書桌前好好念書，卻看到兒子趴在桌上睡覺，他心生不滿，拿水管勒對方脖子，兒子被水管勒到臉色漲青，所幸及時用手拉住水管，趁隙打電話報警求救才得以脫險。

吳矢口否認傷害犯行，辯稱自己是在管教兒子，有拿捏分寸，目的只是嚇唬對方，希望對方停止不好的行為；檢方認為吳叫醒兒子後，未先探詢兒子為何趴臥休息，就直接施以暴力，說詞顯是為了脫罪。

檢方認為兒子身為高中生有一定學業壓力，而吳所謂不好的行為只是兒子未按照他安排的生活標準作息，目的與動機不合理，兒子脖子勒痕明顯，可證傷害犯行，依法起訴。

法院認為，管教未成年子女不容易，但水管勒頸不是合理管教方式，另兒子證稱自己長期被吳暴力對待，患有焦慮、注意力不足過動症和創傷壓力症候群，有難以抹滅的傷害。

一、二審審酌吳在審理時坦承犯行，民事通常保護令也禁止吳再對兒子不法迫害，依成年人故意對少年犯傷害罪判刑9月，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

傷害罪 最高法院

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