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夾帶香菸入所圖利10次 台南看守所管理員被判2年獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南看守所林姓管理員利用輪值機會，經收容人前後夾帶香菸給張男圖利共10次，台南地院判林共同犯公務員對主管事務圖利罪處2年，禠奪公權2年，緩刑2年。圖／本報資料照
台南看守所林姓管理員利用輪值機會，經收容人前後夾帶香菸給張男圖利共10次，台南地院判林共同犯公務員對主管事務圖利罪處2年，禠奪公權2年，緩刑2年。圖／本報資料照

台南張姓男子前年4月間進入台南看守所服刑，因菸癮很大，委請友人透過關係，找上看守所林姓管理員利用輪值機會，經朱、施姓2名收容人，前後夾帶香菸給張男圖利共10次，台南地院上午宣判林犯圖利罪處2年，禠奪公權2年，緩刑2年，緩刑期間接受法治教育2場次並支付5萬元。

此外，朱姓收容人非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪處5月，禠奪公權2年，自動繳交犯罪所得250元沒收。至於施姓收容人已故則未起訴。

檢方起訴，林姓男子任職台南看守所，2021、2022年間擔任戒護科管理員。朱姓收容人於 2018年10月底進入台南看守所執行。施姓收容人於2020年7月底進入台南看守所執行。

張姓男子2021年4月間進入台南看守所開始執行。因菸癮甚大，委請柯姓友人找人關照，柯男則告知林姓管理員此事，請他幫忙。

因此，林姓管理員利用擔任愛四舍輪值機會，經由朱姓收容人夾帶香菸給張男圖利6次，另經由施姓收容人對張圖利4次。然而，東窗事發後，林姓管理員及朱姓收容人今年6月底被依違反貪汙治罪條例起訴。

台南 公務員 主管

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