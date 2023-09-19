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南投縣議員吳瑞芳涉貪512萬 二審刑度略減判3年10月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣議員瑞芳涉詐領助理費512萬餘元，一審認定吳涉犯貪汙罪，但審酌吳繳回犯罪所得，且爭取多項地方建設，予以減刑，判刑4年6月，全案上訴二審後，今天宣判，仍認定吳涉犯利用職務詐取財物罪，但刑度略減，判刑3年10月、褫奪公權4年。

判決指出，吳瑞芳是從2010年起擔任南投縣議員，吳被檢調查出，2010年至2020年間，沒有實際聘用或足額聘用林女、羅男、劉男等3人擔任助理，卻向3人收取身分證件及郵局存摺，向縣議會申報聘用3人為助理，領取全額公費助理薪資

南投縣議會扣除薪扣除勞健保費餘額，撥入林、羅、劉3人郵局帳戶內，吳瑞芳提領後，除扣除給劉姓助理部分薪資外，其餘供自己花用，總計詐取公費助理薪資512萬735元。

吳瑞芳面對調查時承認，沒有未聘用林、羅二人，另外私聘吳瑞芳之夫、兒子、吳、謝、余等人作為私聘議員助理，他們等人有實際從事議員助理工作，否認有詐領補助費意圖。

一審審酌，吳瑞芳在審理時繳回犯罪所得全數，且擔任議員期間，為地方公共建設項目提案多件並成功爭取預算，對地方事務之發展、運作貢獻極多，與完全中飽私囊，拒不繳回貪汙犯罪所得的惡性有別，客觀足以引起一般人同情，依規定酌減其刑，判刑4年6月。

全案上訴台中高分院後，撤銷一審判決，改判3年10月徒刑，褫奪公權4年。

南投縣議員吳瑞芳涉嫌詐領助理費，台中高分院今宣判，撤銷一審判決，改判3年10月徒刑、褫奪公權4年。圖／本報資料照片
南投縣議員吳瑞芳涉嫌詐領助理費，台中高分院今宣判，撤銷一審判決，改判3年10月徒刑、褫奪公權4年。圖／本報資料照片

瑞芳 議員 薪資

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