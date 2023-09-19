紐、立、韓、英法官交流憲政 黃虹霞：我國將越來越好越穩健

大法官黃虹霞（中）主持「普通法憲政主義之挑戰與可能性」議題，紐西蘭最高法院法官 The Hon. Dame Susan Glazebrook 主講，台大法律學院特聘教授張文貞（左）與談。記者王宏舜／攝影

司法院今假士林法官學院，以「憲政主義之當代挑戰」為主題，舉辦大法官2023年度學術研討會，司法院院長許宗力表示，政府體制運作反應人民的價值選擇，若為達成或遂行其政策目標或行政任務而介入司法，甚或限制司法權獨立運作、限縮違憲審查機關權限之，將影響自由民主國家憲政秩序運作。

昨天在台北君悅酒店舉辦的國際法官協會第65屆年會暨成立70週年慶祝活動恰與今天活動相互呼應，為國內外法界盛事。

許宗力表示，台灣是自由民主與法治的憲政國家，憲法是人民權利的保障書，國家各種公權力作用都受最高效力的憲法規制，從而保障人民的各項基本權利不受公權力侵害。台灣與其他立憲主義民主國家相同，以憲法為根本，經由體系性制度設計及法治規範，具體化實踐憲法所深蘊以民為主的價值理念。

許說，自由民主國家力行憲政主義的目標，既在防止政府機關權力濫用以維護人民的自由與權利，則分權制衡、人民主權與民主政府、違憲審查制度，以及獨立公正之司法機關，都是不可或缺的要素。在權力分立下，國家各項公權力相互尊重、平等相維，司法權被賦與一種中立裁決與定紛止爭的嚴肅任務，所以憲政與司法獨立關係密切，唯有獨立而不受外在任意干涉或侵擾的司法權運作，才能確保人民自由或權利被侵害時獲得救濟；有關憲法上基本權的保障，在設有違憲審查機制的國家，該職權尤其指向憲法法院或最高法院。

許以美國開國先賢亞歷山大·漢彌爾頓曾形容「司法權既沒有軍隊，也沒有金錢，是危險性最小的政府權力機關」為例，指許多國家因此在憲法架構賦予獨立行使職權的司法審查（judicial review）制衡其他政府機關，確保公權力行使符合憲法要求、保障人權。

對於近來匈牙利、土耳其、以色列等國家司法權獨立運作遭干擾，許則感到憂心。

本研討分4場次，恰巧各場次以即將卸任的黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠和林俊益為主持人，司法院前院長賴浩敏也出席，立陶宛與愛爾蘭也都有貴賓以遠距方式參與。

首位律師出身的大法官黃虹霞表示，9月正巧是釋憲75周年，她參與了其中8年，覺得我國憲政將越來越好、穩健。黃虹霞今主持「普通法憲政主義之挑戰與可能性」此一議題，由現任紐西蘭最高法院法官 The Hon. Dame Susan Glazebrook 主講。

第二場邀請立陶宛前憲法法院院長 Professor Dr. Dainius Žalimas 以「從立陶宛之觀點談司法獨立之當代挑戰」為題發表專題演講；第三場請來韓國憲法法院前大法官、曾任威尼斯委員會韓國代表 Mr. Ilwon Kang 以「憲政主義在韓國之過去、現在與未來」為題論述；第四場則邀請英國蘇格蘭最高法院院長 The Right Hon.Lord Carloway 以「公平審判原則下被害人權益與公共利益之衡平」為題發表專題演講。