快訊

總統參選人訪美「面試」規格大不同 蔡馬朱侯賴柯比一比

大直老屋每坪破百萬 基泰事件難撼動房價？房仲指出關鍵

懶人包／舊iPhone用iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紐、立、韓、英法官交流憲政 黃虹霞：我國將越來越好越穩健

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

大法官黃虹霞（中）主持「普通法憲政主義之挑戰與可能性」議題，紐西蘭最高法院法官 The Hon. Dame Susan Glazebrook 主講，台大法律學院特聘教授張文貞（左）與談。記者王宏舜／攝影
大法官黃虹霞（中）主持「普通法憲政主義之挑戰與可能性」議題，紐西蘭最高法院法官 The Hon. Dame Susan Glazebrook 主講，台大法律學院特聘教授張文貞（左）與談。記者王宏舜／攝影

司法院今假士林法官學院，以「憲政主義之當代挑戰」為主題，舉辦大法官2023年度學術研討會，司法院院長許宗力表示，政府體制運作反應人民的價值選擇，若為達成或遂行其政策目標或行政任務而介入司法，甚或限制司法權獨立運作、限縮違憲審查機關權限之，將影響自由民主國家憲政秩序運作。

昨天在台北君悅酒店舉辦的國際法官協會第65屆年會暨成立70週年慶祝活動恰與今天活動相互呼應，為國內外法界盛事。

許宗力表示，台灣是自由民主與法治的憲政國家，憲法是人民權利的保障書，國家各種公權力作用都受最高效力的憲法規制，從而保障人民的各項基本權利不受公權力侵害。台灣與其他立憲主義民主國家相同，以憲法為根本，經由體系性制度設計及法治規範，具體化實踐憲法所深蘊以民為主的價值理念。

許說，自由民主國家力行憲政主義的目標，既在防止政府機關權力濫用以維護人民的自由與權利，則分權制衡、人民主權與民主政府、違憲審查制度，以及獨立公正之司法機關，都是不可或缺的要素。在權力分立下，國家各項公權力相互尊重、平等相維，司法權被賦與一種中立裁決與定紛止爭的嚴肅任務，所以憲政與司法獨立關係密切，唯有獨立而不受外在任意干涉或侵擾的司法權運作，才能確保人民自由或權利被侵害時獲得救濟；有關憲法上基本權的保障，在設有違憲審查機制的國家，該職權尤其指向憲法法院或最高法院。

許以美國開國先賢亞歷山大·漢彌爾頓曾形容「司法權既沒有軍隊，也沒有金錢，是危險性最小的政府權力機關」為例，指許多國家因此在憲法架構賦予獨立行使職權的司法審查（judicial review）制衡其他政府機關，確保公權力行使符合憲法要求、保障人權。

對於近來匈牙利、土耳其、以色列等國家司法權獨立運作遭干擾，許則感到憂心。

本研討分4場次，恰巧各場次以即將卸任的黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠和林俊益為主持人，司法院前院長賴浩敏也出席，立陶宛與愛爾蘭也都有貴賓以遠距方式參與。

首位律師出身的大法官黃虹霞表示，9月正巧是釋憲75周年，她參與了其中8年，覺得我國憲政將越來越好、穩健。黃虹霞今主持「普通法憲政主義之挑戰與可能性」此一議題，由現任紐西蘭最高法院法官 The Hon. Dame Susan Glazebrook 主講。

第二場邀請立陶宛前憲法法院院長 Professor Dr. Dainius Žalimas 以「從立陶宛之觀點談司法獨立之當代挑戰」為題發表專題演講；第三場請來韓國憲法法院前大法官、曾任威尼斯委員會韓國代表 Mr. Ilwon Kang 以「憲政主義在韓國之過去、現在與未來」為題論述；第四場則邀請英國蘇格蘭最高法院院長 The Right Hon.Lord Carloway 以「公平審判原則下被害人權益與公共利益之衡平」為題發表專題演講。

司法院 大法官

延伸閱讀

紐西蘭最高法院法官DameSusan 研討會分享紐西蘭案例

男籃世界盃／拉脫維亞飆三分雨 首度參賽就獲世界盃男籃第5名

男籃世界盃／立陶宛團隊6成命中率 16分輕取斯洛維尼亞

男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒！立陶宛成最新受害者

相關新聞

雙煞砍斷店員手臂 檢求處重刑

彰化縣一家寵物店廿四歲林姓男店員，今年六月被闖入店內的十八歲張姓與十九歲陳姓男子以柴刀與鐵槌砍殺重傷倒地，再用柴刀砍斷手...

南投縣議員吳瑞芳涉貪512萬 二審刑度略減判3年10月

南投縣議員吳瑞芳涉詐領助理費512萬餘元，一審認定吳涉犯貪汙罪，但審酌吳繳回犯罪所得，且爭取多項地方建設，予以減刑，判刑...

談感情是假！純情男幫網路正妹買3萬元點數 警苦勸阻詐

桃園市龜山區一名陳姓男子，昨至頂湖路一間超商欲購買3萬元的遊戲點數，店員察覺有異報警，員警到場了解後得知男子在網路上認識...

正式開戰！大小S聯手求償400萬 葛斯齊要法官傳黃子佼出庭作證

大S徐熙媛、小S徐熙娣被黃子佼「毀滅式爆料」強迫他吸毒，狗仔葛斯齊在電視節目上加碼透露指出，他曾在酒店遇過認識大小S的藥...

高雄男把學校當「網咖」 摸黑闖校園偷吃還暢玩線上遊戲遭訴

高雄吳姓男子今年8月接連闖進4所國小、國中、高中校園，利用辦公室、教室電腦暢打線上遊戲，還私自打開辦公室冰箱大啖飲料、甜...

酒店妹控北市2線3警官性侵 事隔半年提告疑點多不起訴

北市警察局2線3星警官林俊燁，今年7月遭一名酒店妹提告，指控他去年12月前往酒店消費後，將自己帶出場性侵，林男也為此遭調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦