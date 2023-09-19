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紐西蘭最高法院法官DameSusan 研討會分享紐西蘭案例

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導

司法院長許宗力上午出席大法官112年度國際學術研討會，以「憲政主義之當代挑戰（Contemporary Challenges of Constitutionalism）」為題之國際學術研討會。共分為4場次，各場次以大法官為主持人，並邀請紐西蘭最高法院法官The Hon.DameSusan Glazebrook, DNZM、立陶宛憲法法院前任首席大法官Professor Dr. Dainius Žalimas、韓國憲法法院前大法官Mr. Ilwon Kang以及英國蘇格蘭最高法院院長TheRight Honourable Lord Carloway, PC FRSE等國際法學人士來台發表專題演講，以及學者、法官為與談人。司法院前院長賴浩敏與翁岳生也出席聆聽。

「憲政主義之當代挑戰（Contemporary Challenges of Constitutionalism）」為題之國際學術研討會，第一場The Challenge and Possibility of Common Law Constitutionalism普通法憲政主義之挑戰與可能性，由大法官黃虹霞擔任主持人、紐西蘭最高法院法官The Hon.DameSusan Glazebrook, DNZM主講、國立台灣大學法律學院特聘教授張文貞、中央研究院法律學研究所竇依仁Oran Doyle研究員（連線）與會分享。

司法院前院長賴浩敏（左）與翁岳生（右）上午出席大法官112年度國際學術研討會，以「憲政主義之當代挑戰（Contemporary Challenges of Constitutionalism）」為題之國際學術研討會。記者蘇健忠／攝影
司法院前院長賴浩敏（左）與翁岳生（右）上午出席大法官112年度國際學術研討會，以「憲政主義之當代挑戰（Contemporary Challenges of Constitutionalism）」為題之國際學術研討會。記者蘇健忠／攝影
紐西蘭最高法院法官The Hon.DameSusan Glazebrook, DNZM（右起）、大法官黃虹霞、國立台灣大學法律學院特聘教授張文貞出席「憲政主義之當代挑戰（Contemporary Challenges of Constitutionalism）」為題之國際學術研討會，第一場The Challenge and Possibility of Common Law Constitutionalism普通法憲政主義之挑戰與可能性。記者蘇健忠／攝影
紐西蘭最高法院法官The Hon.DameSusan Glazebrook, DNZM（右起）、大法官黃虹霞、國立台灣大學法律學院特聘教授張文貞出席「憲政主義之當代挑戰（Contemporary Challenges of Constitutionalism）」為題之國際學術研討會，第一場The Challenge and Possibility of Common Law Constitutionalism普通法憲政主義之挑戰與可能性。記者蘇健忠／攝影
紐西蘭最高法院法官The Hon.DameSusan Glazebrook, DNZM擔任「憲政主義之當代挑戰（Contemporary Challenges of Constitutionalism）」為題之國際學術研討會，第一場The Challenge and Possibility of Common Law Constitutionalism普通法憲政主義之挑戰與可能性的主講人，分享紐西蘭的案例。記者蘇健忠／攝影
紐西蘭最高法院法官The Hon.DameSusan Glazebrook, DNZM擔任「憲政主義之當代挑戰（Contemporary Challenges of Constitutionalism）」為題之國際學術研討會，第一場The Challenge and Possibility of Common Law Constitutionalism普通法憲政主義之挑戰與可能性的主講人，分享紐西蘭的案例。記者蘇健忠／攝影
司法院長許宗力上午出席大法官112年度國際學術研討會，以「憲政主義之當代挑戰（Contemporary Challenges of Constitutionalism）」為題之國際學術研討會致詞。記者蘇健忠／攝影
司法院長許宗力上午出席大法官112年度國際學術研討會，以「憲政主義之當代挑戰（Contemporary Challenges of Constitutionalism）」為題之國際學術研討會致詞。記者蘇健忠／攝影

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