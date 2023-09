紐西蘭最高法院法官DameSusan 研討會分享紐西蘭案例

司法院長許宗力上午出席大法官112年度國際學術研討會,以「憲政主義之當代挑戰(Contemporary Challenges of Constitutionalism)」為題之國際學術研討會。共分為4場次,各場次以大法官為主持人,並邀請紐西蘭最高法院法官The Hon.DameSusan Glazebrook, DNZM、立陶宛憲法法院前任首席大法官Professor Dr. Dainius Žalimas、韓國憲法法院前大法官Mr. Ilwon Kang以及英國蘇格蘭最高法院院長TheRight Honourable Lord Carloway, PC FRSE等國際法學人士來台發表專題演講,以及學者、法官為與談人。司法院前院長賴浩敏與翁岳生也出席聆聽。

「憲政主義之當代挑戰(Contemporary Challenges of Constitutionalism)」為題之國際學術研討會,第一場The Challenge and Possibility of Common Law Constitutionalism普通法憲政主義之挑戰與可能性,由大法官黃虹霞擔任主持人、紐西蘭最高法院法官The Hon.DameSusan Glazebrook, DNZM主講、國立台灣大學法律學院特聘教授張文貞、中央研究院法律學研究所竇依仁Oran Doyle研究員(連線)與會分享。 司法院前院長賴浩敏(左)與翁岳生(右)上午出席大法官112年度國際學術研討會,以「憲政主義之當代挑戰(Contemporary Challenges of Constitutionalism)」為題之國際學術研討會。記者蘇健忠/攝影 紐西蘭最高法院法官The Hon.DameSusan Glazebrook, DNZM(右起)、大法官黃虹霞、國立台灣大學法律學院特聘教授張文貞出席「憲政主義之當代挑戰(Contemporary Challenges of Constitutionalism)」為題之國際學術研討會,第一場The Challenge and Possibility of Common Law Constitutionalism普通法憲政主義之挑戰與可能性。記者蘇健忠/攝影 紐西蘭最高法院法官The Hon.DameSusan Glazebrook, DNZM擔任「憲政主義之當代挑戰(Contemporary Challenges of Constitutionalism)」為題之國際學術研討會,第一場The Challenge and Possibility of Common Law Constitutionalism普通法憲政主義之挑戰與可能性的主講人,分享紐西蘭的案例。記者蘇健忠/攝影 司法院長許宗力上午出席大法官112年度國際學術研討會,以「憲政主義之當代挑戰(Contemporary Challenges of Constitutionalism)」為題之國際學術研討會致詞。記者蘇健忠/攝影