紐西蘭最高法院法官DameSusan 研討會分享紐西蘭案例
司法院長許宗力上午出席大法官112年度國際學術研討會，以「憲政主義之當代挑戰（Contemporary Challenges of Constitutionalism）」為題之國際學術研討會。共分為4場次，各場次以大法官為主持人，並邀請紐西蘭最高法院法官The Hon.DameSusan Glazebrook, DNZM、立陶宛憲法法院前任首席大法官Professor Dr. Dainius Žalimas、韓國憲法法院前大法官Mr. Ilwon Kang以及英國蘇格蘭最高法院院長TheRight Honourable Lord Carloway, PC FRSE等國際法學人士來台發表專題演講，以及學者、法官為與談人。司法院前院長賴浩敏與翁岳生也出席聆聽。
「憲政主義之當代挑戰（Contemporary Challenges of Constitutionalism）」為題之國際學術研討會，第一場The Challenge and Possibility of Common Law Constitutionalism普通法憲政主義之挑戰與可能性，由大法官黃虹霞擔任主持人、紐西蘭最高法院法官The Hon.DameSusan Glazebrook, DNZM主講、國立台灣大學法律學院特聘教授張文貞、中央研究院法律學研究所竇依仁Oran Doyle研究員（連線）與會分享。
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