雙煞砍斷店員手臂 檢求處重刑

員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，林姓店員被二名惡煞先以柴刀與鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，行兇手段兇殘。圖／民眾提供 彰化縣一家寵物店廿四歲林姓男店員，今年六月被闖入店內的十八歲張姓與十九歲陳姓男子以柴刀與鐵槌砍殺重傷倒地，再用柴刀砍斷手臂，二嫌落網聲稱是因林態度不佳。檢方昨依殺人未遂等罪起訴二嫌，認定犯後態度非佳，無悔意，求處重刑。

被害人送醫時昏迷指數三，手臂難再接回，顱骨骨折併氣腦，全身約有八處刀傷，至今昏迷未醒。

檢方調查，張男和陳男住在宜蘭，受不詳人士指示預謀砍殺被害人，今年六月廿四日二人到林男工作的員林市寵物店假意購物，以林態度不佳為由，發生口角後離去。

六月廿五日晚間七時許，二嫌再到寵物店，先朝林臉部噴辣椒水，波及店長和女店員等三人，隨後二嫌拿出柴刀與鐵槌重擊林男頭部，林失去意識後，再用柴刀將林男手臂砍斷；當時陳男曾打手機給不詳人士告知已完成任務，再將手機通話紀錄清除並重置手機。警方接獲寵物店店長報案，隨後陳男也打一一○「自首」，但堅不說出幕後指使人。

檢方認為，二人與被害人素不相識無仇怨，受不詳之人指使，砍殺被害人已倒地無反應，仍依不詳之人下達指令，以黑幫行刑式手法，砍斷林的手臂，事後還企圖湮滅證據，清除通話紀錄，並否認有殺人動機，辯稱無人指使，犯後態度不佳，無悔意，昨依殺人未遂、傷害、毀損及恐嚇等罪嫌起訴，建請法院從重量刑。兩人因有湮滅證據、勾串共犯與逃亡之虞，移審後法院裁定繼續收押禁見。