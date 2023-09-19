貪國軍罐頭運回台 4人認罪

馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏等五名軍士官，去年涉嫌暗槓第十岸巡隊六十四箱國軍副食罐頭，從馬祖運到基隆港，交由在台鄭、潘二人搬運、收受給親友，被依貪汙罪嫌起訴。士林地方法院昨開庭，有五人出庭，其中曾姓少校否認犯罪，其餘認罪、請求法院減刑輕判。

法院昨傳喚六人，余姓士官長確診未到庭，張姓女上士被控侵占紅燒牛肉、鯖魚、鮪魚、土豆麵筋、玉米粒等十九箱罐頭，價值二萬多元，她認罪請求減刑。

卅二歲曾姓女上士表示偵查期間已自白犯罪，被調職從事檔案管理，不會再碰到罐頭業務，軍方內部懲處已讓她得到教訓，無再犯之虞，請求緩刑機會、免褫奪公權判決。四十四歲鄭男、四十六歲潘男均無委任律師，出庭直接認罪。

但卅九歲曾姓少校後勤官否認，辯稱不知道紙箱內裝的是公物副食罐頭，僅聽命行事，所為應不罰。主嫌林佑柏被控侵占約三萬餘元的罐頭，預計下周開庭。

今年初，有馬祖駐防官兵在沙灘上寫下「馬防伙房沒有肉」，引發關注，士林檢方查出林佑柏督管隊上副食品罐頭，得知年度配發罐頭存量過多，去年一、四、十月間，涉與張姓女士官分別將廿二箱、十五箱、廿七箱副食罐頭送回台灣本島，找曾姓女上士協助拿非罐頭紙箱重新打包裝箱，再指派余姓士官長、曾姓少校，從報廢庫房搬上公務貨車。

他們運送罐頭到南竿島福澳港碼頭，藉「台馬之星」船運至基隆港，在台鄭姓、潘姓男子收受貨物，還幫忙運送至林、張親友住處。檢方依貪汙治罪條例侵占公用財物起訴五名軍官。