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高中生練跳水癱瘓求償敗訴 法院指應請求國賠

中央社／ 新北18日電

新北市某高中張姓學生2018年在學校泳池練習跳水，意外頭部撞及池底癱瘓，張姓學生父母提告校方共要求損害賠償新台幣4814萬餘元，一審遭駁回並認應請求國賠。可上訴。

根據判決書，張姓學生是高三體育班暨游泳隊員，於2018年11月29日下午在學校游泳池自主練習，請鄭姓教練調整「出發入水」姿勢，經模仿教練動作於游泳池旁練習2次後，進行第3次出發入水時，造成頭部撞擊泳池地板，致頸椎骨折及脊髓損傷併四肢癱瘓。

張姓學生父母認為學校游泳池兩端池壁前1公尺到6公尺範圍內，其水深最低限度未達1.35公尺時，依一般情形不得實施跳水入水動作。

原告提告校方須負損害賠償責任，依醫療費用及未來看護等費用，合計請求損害賠償金額4414萬餘元，以及請求給付張姓學生父母精神慰撫金各200萬元，合計4814萬餘元。原告願供擔保請准予宣告假執行。

法官認為依法令從事於公務之人員，於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，被害人即應依國家賠償法之程序請求國家賠償，如依民法請求被告負侵權行為損害賠償責任，即屬於法不合。

新北地方法院日前宣判，原告提告校方負損害賠償之訴及其假執行聲請，併予駁回。可上訴。

父母 提告

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