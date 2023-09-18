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匯4千買iPhone二手機只收到保護貼 賣家判罰15萬元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣洪姓男子去年在網路貼文要販售二手iPhone手機，立即被買家私訊買走，但另一名買家又私訊要買，洪男明知自己已無二手機，卻仍答應要以4千元出售手機，待賣家匯款後，洪男只寄出手機保護貼及保護殼，賣家氣得報警處理，彰化地方法院依詐欺取財罪將他判刑5月，可易科罰金。

判決書指出，洪男去年9月以膩稱「花男」在臉書社團「二手iPhone買賣團」貼文表示要賣二手機，手機立即被買家買走，同時間另一名買家也私訊洪男要買手機，但洪男明知自己已無二手機，仍於隔天私訊買家表示仍有存貨，要賣4千元，待買家將4千元匯入洪男帳戶後，洪男卻只寄給買家手機保護貼及保護殼，買家始知受騙報警處理。

法官認為，洪男不思以正途獲取所得，於網路交易上詐騙告訴人，侵害告訴人之財產權，讓社會大眾對於網路交易失去信任，且洪男曾因公共危險案件，被判刑2月，而再犯本案，顯見未能自前案記取教訓，應加重其刑，衡量洪男犯後坦承犯行，且已賠償告訴人全額損害，因此依詐欺取財罪將他判刑5月，若易科罰金需罰15萬元。

彰化縣洪姓男子去年在網路貼文要販售二手Iphone手機，待買家匯錢後，他卻只寄出手機保護貼及保護殼，被依詐欺取財罪判刑5月。記者林宛諭／攝影
彰化縣洪姓男子去年在網路貼文要販售二手Iphone手機，待買家匯錢後，他卻只寄出手機保護貼及保護殼，被依詐欺取財罪判刑5月。記者林宛諭／攝影

詐欺 詐騙

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