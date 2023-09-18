匯4千買iPhone二手機只收到保護貼 賣家判罰15萬元

彰化縣洪姓男子去年在網路貼文要販售二手iPhone手機，立即被買家私訊買走，但另一名買家又私訊要買，洪男明知自己已無二手機，卻仍答應要以4千元出售手機，待賣家匯款後，洪男只寄出手機保護貼及保護殼，賣家氣得報警處理，彰化地方法院依詐欺取財罪將他判刑5月，可易科罰金。

判決書指出，洪男去年9月以膩稱「花男」在臉書社團「二手iPhone買賣團」貼文表示要賣二手機，手機立即被買家買走，同時間另一名買家也私訊洪男要買手機，但洪男明知自己已無二手機，仍於隔天私訊買家表示仍有存貨，要賣4千元，待買家將4千元匯入洪男帳戶後，洪男卻只寄給買家手機保護貼及保護殼，買家始知受騙報警處理。