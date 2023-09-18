快訊

首例！他欠稅不繳 4600萬元保單被強制執行

嗆王力宏別胡說八道 藍心湄自責：討厭那個死八婆樣子

民眾憂遭除名...合歡山暗空公園閃「可怕紅光」 網狠酸：瞬間成地獄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／顏寬恒貪汙案今再開庭 律師聲請傳證人、勘驗手機

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

前立委顏寬恒在今年4月底被檢方起訴竊佔國土、偽造文書及貪汙詐領助理費，繼7月底開完首次準備程序後，今天下午再開庭，法官針對檢辯雙方的爭點、是否聲請調查證據釐清，顏等人的辯護律師聲請傳喚多名證人，也請求到竊佔現場勘驗，以釐清竊佔面積，顏今婉拒採訪，僅說「謝謝關心」。

顏寬恒涉貪汙、竊佔案，今天下午在台中地院開庭，由受命法官路逸涵審理，顏與弟弟顏仁賢、妻子陳麗凌、友人林進福、設計師張于庭等人，以及委任的多名律師都有出庭。

顏等人的委任律師今天聲請傳喚多名證人，以釐清林進福是否有實際擔任公費助理職務，還傳喚證人釐清該沙鹿區豪宅的易主是否為假交易。

另外也聲請到現場勘驗，以釐清竊佔面積，以及林進福在2013年、2016年間，向國產署簽訂的綠美化的契約有無不同，以釐清竊佔犯行到底是在何時成立，顏對於契約內容是否知情等證據做調查。

另外辯方律師也聲請勘驗顏寬恒的手機，以釐清檢方在起訴書所載的訊息的真實性。

公訴檢察官則認為，辯方律師聲請傳喚多名證人，有延誤審理之嫌，因為該多名證人都是為了證明同一事實，是否擇一傳喚，另外也認為勘驗顏寬恒手機，與此案是否為真假交易的認定無關，無勘驗必要。

顏寬恒等人今天都委由律師做辯護，審理時間約為1個多小時，法官將在11月再度開庭審理，釐清此案爭點。

前立委顏寬恒因為沙鹿、南屯區的房產涉嫌竊佔國土，事後因立委補選敗選後，將房產賣出，檢方立案調查後，查出顏涉嫌以假買賣進行交易，涉嫌偽造文書，還從林進福妻子的記帳資料中，發現顏有詐領助理費的犯行，今年4月底偵結起訴顏等5人。

前立委顏寬恒涉嫌貪汙、竊佔，台中地院今開庭審理，顏等5名被告都出庭。記者陳宏睿／攝影
前立委顏寬恒涉嫌貪汙、竊佔，台中地院今開庭審理，顏等5名被告都出庭。記者陳宏睿／攝影

顏寬恒 律師 偽造文書

延伸閱讀

助高鐵特區「超商一條街」全聯找地惹議？顏寬恒說話了

【看！新聞】政壇好朋友！蔡壁如、顏寬恒同台下廚又爆料

泡泡大戰！顏清標4名媳婦成全場「嬌點」高顏值全曝光

影／為顏寬恒叫屈！侯友宜：還顏公平、應有的民意支持

相關新聞

正式開戰！大小S聯手求償400萬 葛斯齊要法官傳黃子佼出庭作證

大S徐熙媛、小S徐熙娣被黃子佼「毀滅式爆料」強迫他吸毒，狗仔葛斯齊在電視節目上加碼透露指出，他曾在酒店遇過認識大小S的藥...

台中茶商混越南茶當台灣茶賣 1台斤70要價1500暴賺6269萬

台中市陳姓男子成立「照田」公司，陸續以投資天禧、茗品公司方式，取得經營權，陳從2019年起向不知情茶商以每台斤70元至2...

嘉市議員戴寧傳撤回上訴引議 嘉義地院說明指無罪判決部分

無黨籍嘉義市議員戴寧去年被控詐領助理費，今年7月遭判有期徒刑10年6個月。今天傳出戴寧撤回上訴，引起地方上熱議，但嘉義地...

馬防伙房沒有肉！軍官涉貪汙侵占64箱副食罐頭 認罪求輕判

馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏等5名軍官，涉嫌貪汙治罪條例侵占公用財物，Ａ走64箱國軍的副食罐頭，從福港澳碼頭，經台馬...

匯4千買iPhone二手機只收到保護貼 賣家判罰15萬元

彰化縣洪姓男子去年在網路貼文要販售二手iPhone手機，立即被買家私訊買走，但另一名買家又私訊要買，洪男明知自己已無二手...

影／顏寬恒貪汙案今再開庭 律師聲請傳證人、勘驗手機

前立委顏寬恒在今年4月底被檢方起訴竊佔國土、偽造文書及貪汙詐領助理費，繼7月底開完首次準備程序後，今天下午再開庭，法官針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦