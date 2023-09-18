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影／顏寬恒貪汙案今再開庭 律師聲請傳證人、勘驗手機
前立委顏寬恒在今年4月底被檢方起訴竊佔國土、偽造文書及貪汙詐領助理費，繼7月底開完首次準備程序後，今天下午再開庭，法官針對檢辯雙方的爭點、是否聲請調查證據釐清，顏等人的辯護律師聲請傳喚多名證人，也請求到竊佔現場勘驗，以釐清竊佔面積，顏今婉拒採訪，僅說「謝謝關心」。
顏寬恒涉貪汙、竊佔案，今天下午在台中地院開庭，由受命法官路逸涵審理，顏與弟弟顏仁賢、妻子陳麗凌、友人林進福、設計師張于庭等人，以及委任的多名律師都有出庭。
顏等人的委任律師今天聲請傳喚多名證人，以釐清林進福是否有實際擔任公費助理職務，還傳喚證人釐清該沙鹿區豪宅的易主是否為假交易。
另外也聲請到現場勘驗，以釐清竊佔面積，以及林進福在2013年、2016年間，向國產署簽訂的綠美化的契約有無不同，以釐清竊佔犯行到底是在何時成立，顏對於契約內容是否知情等證據做調查。
另外辯方律師也聲請勘驗顏寬恒的手機，以釐清檢方在起訴書所載的訊息的真實性。
公訴檢察官則認為，辯方律師聲請傳喚多名證人，有延誤審理之嫌，因為該多名證人都是為了證明同一事實，是否擇一傳喚，另外也認為勘驗顏寬恒手機，與此案是否為真假交易的認定無關，無勘驗必要。
顏寬恒等人今天都委由律師做辯護，審理時間約為1個多小時，法官將在11月再度開庭審理，釐清此案爭點。
前立委顏寬恒因為沙鹿、南屯區的房產涉嫌竊佔國土，事後因立委補選敗選後，將房產賣出，檢方立案調查後，查出顏涉嫌以假買賣進行交易，涉嫌偽造文書，還從林進福妻子的記帳資料中，發現顏有詐領助理費的犯行，今年4月底偵結起訴顏等5人。
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