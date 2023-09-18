嘉市議員戴寧傳撤回上訴引議 嘉義地院說明指無罪判決部分

嘉市議員戴寧遭控詐領助理費。圖／聯合報系資料照片 無黨籍嘉義市議員戴寧去年被控詐領助理費，今年7月遭判有期徒刑10年6個月。今天傳出戴寧撤回上訴，引起地方上熱議，但嘉義地院說明，戴寧是針對判決無罪部分撤回。

戴寧去年被控詐領助理費逾新台幣518萬元，嘉義地院7月26日判有期徒刑10年6個月、褫奪公權5年；當時戴寧表明一定上訴，相信司法會證明清白。嘉義地院9月中旬將戴寧案件卷證送至台灣高等法院台南分院，準備進行後續審理程序。

不過，今天傳出戴寧全部撤回上訴，引起地方熱議。嘉義地方法院說明，戴寧遭起訴案，有本訴及追加起訴部分，因此有2個案號。本訴部分判決有罪，追加起訴獲判無罪。

但律師卻對2個案號都上訴，也就是無罪部分也上訴，因此「撤回」是針對判決無罪部分撤回；另本訴部分還是有上訴，同時也補提上訴理由。

另外，判決書表示，戴寧的曾姓女助理確有實質從事被告助理工作，本可申領助理薪資，將議會撥入其受薪帳戶內助理薪資交予戴寧使用，為曾女私人財產運用，並無不法。戴寧前男友王姓男助理為不利於戴寧證詞，僅單一指述，無其他適當補強證據予以補強，均判處無罪。無罪部分，嘉義地檢署已上訴。

戴寧近來沒有在嘉義市重要活動中亮相引起討論，戴寧辯護律師指出，戴寧就讀台灣大學與中國大陸上海復旦大學EMBA境外專班課程，因涉案遭羈押多時無法如期上課，目前不時會前往中國補修學分。