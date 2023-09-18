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台中茶商混越南茶當台灣茶賣 1斤70要價1500暴賺6269萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子成立「照田」公司，陸續以投資天禧、茗品公司方式，取得經營權，陳從2019年起向不知情茶商以每台斤70元至250元低價，購買越南茶後，指示員工以混充或直接方式，包裝成台灣茶，以每台斤800元至1500元價格牟利，不法獲利達6269萬元，台中地檢署今偵結，依詐欺罪起訴陳等涉案4人。

起訴指出，陳姓男子（38歲）是吉品香公司負責人，2020年間成立照田公司，以投資天禧、茗品公司方式，取得經營權後，由林男（46歲）擔任照田的副總經理、李男（44歲）擔任吉品香負責人、王男（38歲）擔任天禧負責人。

陳旗下照田公司的經營方式是，由照田決定向茶葉廠商採購的數量、品項、金額後，再由照田分配給各子公司，但陳等人為牟利，涉嫌從2019年9月開始，以每台斤（600公克）70元至250元價格，向蔡姓業者購買越南茶，由蔡將茶葉載往天禧、茗品、吉品香等三家公司。

林、李、王等三人收到茶葉後，再指示子公司的倉管人員，將購入的越南茶葉以75克、150克、300克的重量分裝，以直接或混充方式，重新包裝成「杉林溪茶」、「阿里山手採茶」、「高山茶」、「梨山茶」等產地標示為台灣的產品。

陳旗下公司再以網路直銷、電話推銷、實體店面販售的方式，以每台斤800元至1500元的價格，販售給消費者，經清查不法獲利達6269餘萬元，賣出越南茶重量為5.45萬斤。

全案是由台中福氣茶葉公司混充越南茶葉案，持續溯源得知，經檢方指揮保七總隊第三大隊在去年7月底搜扣查獲，扣案茶葉經送往農委會鑑定後，確認為「境外茶」。

陳等涉案4人都有承認混充茶葉，改標為台灣茶，但否認不法獲利的金額。

台中地檢署偵結，認定陳等4人的犯行涉及「攙偽假冒」，已構成違反食安法、詐欺取財罪，從重以加重詐欺取財罪起訴，犯罪所得6269萬元沒收。

台中市陳姓男子涉嫌利用旗下公司，混充越南茶假冒台灣茶販售，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照
台中市陳姓男子涉嫌利用旗下公司，混充越南茶假冒台灣茶販售，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照

茶葉 越南 詐欺

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