台南正副議長賄選案法院今開庭 市議員黃麗招否認涉案

台南市正副議長賄選案，地方法院今天下午開準備程序庭，今天只傳喚被告市議員黃麗招。檢察官指控黃麗招在正副議長賄選案中涉嫌犯選罷法，黃麗招當庭否認涉案。法官令全案候核辦，擇期再開庭。

黃麗招說， 她於今年1月6日被調查官從服務處帶走後做筆錄，要求法官傳喚當天陪在她身邊2名調查官做證，了解整個偵查流程。黃的律師表示，傳林姓男調官和楊姓女調查官做證，是要了解黃麗招的人身自由有無受到限制。

南檢檢察官則以2名調查官當天全程陪同黃麗招，建議傳喚1人即可，因女調查官連黃上廁所及做筆錄都有陪同，希望法官傳喚1名調查官做證即可。黃麗招的律師則堅持傳喚2名調查官做證，以了解黃麗招的人身自由有無受到限制。法官表示，對此他將考慮再裁示。

法官並問黃麗招台南市議會何時再開定期會，黃麗招說，台南市議會定期會從9月22日起

開會70天。法官表示，下一次開庭會將要求所有被告來，擬出傳喚證人的先後證據。

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、議長邱莉莉、副議長林志展選前密謀涉以每票至少1千萬元利誘、恐嚇等方式，讓國民黨議員李文俊等人跑票，3月2日起訴邱莉莉等人涉違反選罷法行求期約賄賂。