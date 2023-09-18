柯文哲遭控盜圖 柯辦：受僱者著作權有一定規範

民眾黨總統參選人柯文哲（圖）。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影 曾在前台北市長柯文哲任內擔任攝影官的潘姓男子，今天遞狀提告柯文哲非法重製他拍攝的照片製作影片。柯辦發言人吳怡萱表示，受僱者著作權歸屬，法律有一定規範。

根據潘男的刑事告訴狀主張，他為職業攝影師，民國104年12月13日自費拍攝時任台北市長柯文哲宣傳自行車城市的行程；105年2月27日，潘男又自費拍攝柯文哲「一日雙塔」的宣傳行程，完成3張攝影著作。

潘男指出，他分別於109年7月28日、110年2月21日、110年4月14日公開於社群網站上聲明，104年至109間所完成攝影著作未授權他人使用，並警告他人勿再侵害他的著作權。

他表示，柯文哲無視他的聲明，非法重製他的攝影著作，自行裁切或改作，並移除部分攝影著作上的權利管理電子資訊後，製作「台灣需要一個誠實的總統」影片，並於7月9日放置於柯文哲臉書（Facebook）粉絲專頁及YouTube頻道頁面，使公眾得以點擊閱覽。

潘男指出，截至他撰寫告訴狀之日止，柯文哲社群網站按讚數高達3.2萬、留言數4660則、分享數高達1537次，YouTube點擊數高達64萬次，屬於未經授權重製、改作、公開傳輸行為，嚴重侵害他的著作財產權甚明，應負刑事責任。

對此，吳怡萱表示，有關受僱者在職務期間完成的著作，其著作權歸屬，法律有一定的規範，既然已經進入司法，那就靜待司法調查。

潘男從柯文哲在2014年競選台北市長起，就擔任柯文哲的攝影官，2014年底柯文哲就職後，潘男則任文化基金會專員。不過，他從柯文哲台北市長第二任期改到台灣民眾黨任職，潘男已離職。