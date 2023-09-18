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最新採購密錄器零件竟是大陸製造？ 北市警局：將請廠商說明

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市警察局今天遭爆料，最新一批採購的密錄器，其天線模組是大陸廠商製造，由於執法員警用密錄器紀錄民眾影像，懷疑有資安疑慮；對此，台北市警局澄清，該筆採購案尚未完成驗收程序，雖然天線模組是產品零件，不在「不得為大陸地區」範圍內規範，為求慎重，將請廠商說明疑義，若發現產品不符契約或違反採購法規，將終止合約。

有報導指出，112年北市府警局微型攝影機採購案需求規格，要求需有Wi-Fi功能，可上傳資料以及即時影像觀看，不過得標廠商歆碁國際公司的交貨標的物規格，天線模組廠牌竟是「深圳市研諾達科技有限公司」，是大陸廠商製造。

對此，台北市警局澄清，112年微型攝影機採購案目前尚未完成驗收程序，採購需求規格明確規範原產地「不得為大陸地區（含主機、電腦版軟體、手機版軟體、繁體中文介面專用影像管理編輯軟體及多槽多功能底座）」，其中天線模組是產品零件，非屬上述列舉範圍，符合「數位發展部網站常見問題」中資通訊產品規範，且得標產品亦經NCC審核通過。

台北市警局表示，請廠商說明疑義及提出零件原產地證明，如發現產品不符契約，或違反政府資訊產品產地及相關採購法規定者，將依契約及相關法令處理。

台北市警局強調，市警局向來重視資訊安全問題，為避免類似疑義，爾後辦理採購時，將綜合市場產品狀態，審慎評估是否限制相關中國大陸零組件，堅守採購品質並確保資通安全不受威脅。

台北市警局。圖／報系資料照
台北市警局。圖／報系資料照

北市 數位發展部

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