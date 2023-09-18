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士檢舉辦教育訓練 務求不漏接檢舉賄選電話

中央社／ 台北18日電

士林地檢署今天表示，因應明年總統和立委選舉，提升24小時受理檢舉賄選專線電話值勤效率，日前辦理教育訓練，務求每通檢舉電話都不漏接，任何涉賄情資都不放過。

士林地檢署發布新聞稿指出，面對明年二合一選舉腳步逼近，為提升地檢署24小時受理檢舉賄選專線電話的值勤效率，以妥適受理各項檢舉情資，日前舉辦「受理檢舉賄選專線接聽及民眾到署檢舉賄選相關注意事項」的教育訓練。

士檢表示，教育訓練由選舉查察執行秘書陳彥章主任檢察官負責，提醒值勤人員接聽檢舉賄選電話或受理民眾到署檢舉時的各項要領，包括應詳實記載各項情資，或適當說明解惑。

士檢指出，若檢舉內容具有時效急迫、情節重大等情形，值勤人員應即時向上通報，務求每通檢舉電話都不漏接，任何涉賄情資都不放過。

此外，為強化司法警察查察賄選技能，士林地檢署也指派主任檢察官以「賄選行為態樣及查賄技巧」為主題，前往司法警察機關進行專題講座。

新聞稿提及，主任檢察官王碩志日前赴內政部移民署北區事務大隊台北市專勤隊專題講演，並聽取專勤隊意見，就明年二合一選舉，如何防止境外勢力介入、如何蒐報遏阻網路選舉賭盤等議題深入討論，盼增加查賄量能，讓賄選犯罪無法得逞。

賄選 檢察官

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