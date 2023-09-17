疑為詐領3723萬保險金…獸醫騎車自撞截肢8腳趾 漏洞太多遭抓包送辦

台北市楊姓男子2021年在大同區重慶北路三段騎車自摔，送醫沒有生命危險，但兩腳掌嚴重粉碎性骨折、多趾骨碎，經手術切除，47天後只剩下2個腳趾，事後獲得保險公司理賠約850萬元。不過保險公司認為「車禍太詭異」，懷疑楊詐保，警方蒐證後持票逮人，查扣手機3支等證物，詢後依詐欺罪嫌送辦，檢方聲押，法官裁定10萬元交保。

台北市刑大今年3月陸續接獲保險公司報案，包括國泰人壽、富邦產物、明台產物、和泰產物等保險公司，稱楊男因車禍意外腳趾截肢，申請理賠3723萬元保單，其中國泰人壽、富邦產物出險約850萬元，事後發現楊男在車禍前向多家保險公司投保旅遊、意外險保單，且車禍傷勢跟車禍現場狀況不同，懷疑楊男（42歲）詐保。

據調查，楊男2021年8月騎車撞到路旁電箱自摔，經民眾報案，楊男送醫救治，就醫期間他的腳趾47天內因反覆腫脹腐敗壞死，醫生對他做3次斷趾手術，共有8根腳趾截肢，成為重大傷殘。

警方試圖還原車禍狀況，楊男稱騎車在巷弄左轉不慎自撞路旁電箱，正常機車應是左前車頭毀損，但撞擊痕跡明顯都在機車右邊，且自撞車禍撞到兩腳掌嚴重粉碎性骨折，身體其他部位卻都沒有受傷；警方事後也詢問醫院，醫生表示楊男當下反應「異於正常人」，截肢不僅不喊痛，還要求截深一點。

警方調查，楊男是國內頂大畢業獸醫碩士，也開公司當負責人，近年疑因誤判局勢投資大量獸醫專業醫療器材，欠債高達近8000萬元，事後陸續清償仍有5000多萬元要還。

警方調閱楊男送醫截肢組織樣本化驗報告，果然檢驗出非醫院使用的麻醉藥物成分，且楊男在事發地附近20公尺有租一個小倉庫，當天從倉庫騎車出門不到一分鐘就自摔，不排除他自行先打麻藥，加工製造粉碎性骨折傷勢，以假車禍真截肢方式詐保。

警方近半年蒐證，6月6日持拘票、搜索票至他萬華住處逮人，查扣3支手機，及管制藥品2包。楊男否認詐保，供稱陸續投保是為了準備出國旅遊，但警方事後調閱通訊對話紀錄，發現楊男曾討論要如何運用理賠金清償公司債務，仍依詐欺罪嫌移送法辦。檢方聲押，法官裁定10萬元交保。