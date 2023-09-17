天九牌賭場流竄北市中山區 30人通宵賭博拚輸贏全遭法辦
北市中山區流竄職業天九牌賭場，警方蒐證約2周，發現不少民眾深夜進出民宅，疑似通宵賭博，今凌晨持搜索票一舉搗破賭窟，查獲40歲負責人李男等3名工作人員，及27名賭客，全案分別依賭博罪及社會秩序維護法裁處。
中山警方指出，近期警力因「基泰大直」建案施工使民宅傾斜下陷，白日忙於災害交通管制、防竊勤務，夜間警力則在林森北路條通商圈臨檢掃蕩，人力吃緊下，發現此天九牌賭場流竄至合江街188巷內民宅，經2、3周蒐證，今天凌晨3時許，持搜索票攻堅，破獲賭場查獲負責人及賭客30人。
「別動，不要跑！」警方掌握，賭場在屋外裝設多支監視器規避警方查緝，賭客從防火巷進出賭場，今凌晨3時許，在賭客走出賭場之際，持搜索票上前制止攔阻，一舉破獲賭場，查獲40歲李姓負責人，及工作人員35歲蘇男及31歲陳男等3人，依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，現場賭客共27名則依社會秩序維護法裁處。
此賭場賭客多達27人，有男有女，年約30至50歲，賭客間打電話找人到場和莊家對賭輸贏，賭場每局抽頭3分作為抽頭金，從深夜一路玩通宵，隔天結帳；現場共查扣抽頭籌碼100顆（約新台幣1萬）、籌碼賭資67萬、現金賭資新台幣6800元，天九牌1副（32顆）骰子20顆、監視器設備(主機1台、鏡頭5顆、螢幕1台)等證物。警方呼籲，賭博讓人傾家蕩產，是條不歸路，警方將持續強力掃蕩，杜絕賭博歪風，淨化社會治安。
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