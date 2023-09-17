天九牌賭場流竄北市中山區 30人通宵賭博拚輸贏全遭法辦

北市中山區流竄職業天九牌賭場，警方蒐證約2周，發現不少民眾深夜進出民宅，疑似通宵賭博，今凌晨持搜索票一舉搗破賭窟，查獲40歲負責人李男等3名工作人員，及27名賭客，全案分別依賭博罪及社會秩序維護法裁處。

中山警方指出，近期警力因「基泰大直」建案施工使民宅傾斜下陷，白日忙於災害交通管制、防竊勤務，夜間警力則在林森北路條通商圈臨檢掃蕩，人力吃緊下，發現此天九牌賭場流竄至合江街188巷內民宅，經2、3周蒐證，今天凌晨3時許，持搜索票攻堅，破獲賭場查獲負責人及賭客30人。

「別動，不要跑！」警方掌握，賭場在屋外裝設多支監視器規避警方查緝，賭客從防火巷進出賭場，今凌晨3時許，在賭客走出賭場之際，持搜索票上前制止攔阻，一舉破獲賭場，查獲40歲李姓負責人，及工作人員35歲蘇男及31歲陳男等3人，依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，現場賭客共27名則依社會秩序維護法裁處。