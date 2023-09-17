快訊

雞蛋到底該不該放冰箱？ 專家曝冷藏或室溫保存，好壞差很多！

幼童成凶案唯一目擊證人 律師點破防「活人欺負死人」

獨／男童目睹父母親遭殺害 祖父淚書：不求幫忙 請多鼓勵小孩

採購案圖利廠商 桃園前國小校長、總務主任撤職

中央社／ 台北17日電

桃園市3所國小陳姓、柳姓前校長、李姓前總務主任，涉嫌於辦理校內採購案時圖利廠商，一、二審均判有罪。懲戒法院判李男撤職停止任用1年，陳、柳撤職停止任用2年。

判決指出，李男原為桃園市復旦國小總務主任，柳男、陳男原本分別為桃園市橋愛國小、中平國小校長，3人於民國102年間辦理校內採購案時，涉嫌圖利廠商。

判決表示，3人於尚未簽辦採購作業前，同意廠商到學校進行場勘測量，再利用職權指示下屬以廠商撰寫的預算書等文件簽辦爭取工程經費，等到取得經費補助，配合廠商綁標、圍標。

台灣高等法院審理後，判處李男有期徒刑2年，褫奪公權1年，緩刑5年；柳男判處有期徒刑2年8月，褫奪公權1年4月；陳男判處有期徒刑2年8月，褫奪公權1年4月。桃園市政府將3人移送懲戒。

懲戒法院認為，3人承辦採購案時，配合廠商等人得標牟利，嚴重破壞政府採購程序的公平性，及悖逆公務員應依法謹守義務之情節，判決李男撤職，並停止任用1年；柳男、陳男撤職，並停止任用2年。可上訴。

桃園 主任 公務員

延伸閱讀

危！車格內有紅線能停車嗎？桃園警方給答案

影／桃園知名休閒農場大火 倉庫付之一炬損失不貲

國1南下桃園路段「紫爆」 封閉外側車道施工回堵3公里

張善政、王惠美世客博化身促銷員 賣農特產品捐慈善

相關新聞

天九牌賭場流竄北市中山區 30人通宵賭博拚輸贏全遭法辦

北市中山區流竄職業天九牌賭場，警方蒐證約2周，發現不少民眾深夜進出民宅，疑似通宵賭博，今凌晨持搜索票一舉搗破賭窟，查獲4...

回家見妻子怪怪...窗台竟躺一男 人夫阻二人反吃官司

台中市張姓男子曾因與女子上汽車旅館，遭妻子抓姦時提告強制罪，張在去年間返家時，發現妻子神情有異，因此拿出手機錄影，在窗台...

台中蕈菇之父長子罵員工「爛貨」二審賠55萬獲緩刑

台中市林姓男子是「蕈菇之父」的林姓業者長子，林在前年間前往弟媳掛名負責人的公司內，以股東身分，要求公司會計等人，提供財務...

出納涉嫌侵占40萬卻辯稱ATM會吃錢 犯業務侵占罪判10月

鐘姓女子在嘉義縣某農會擔任出納期間，疑取出小額現款供己私用，她擔心東窗事發，辦理離職前涉嫌從金庫40綑10萬元現金中各抽...

保護令護不了家暴受害者 專家：危急時申請預防性羈押

高雄日前發生男子持刀攻擊女友案件，受害女性曾申請保護令，且還在效期中。類似案件層出不窮，一紙保護令難保護受暴者。專家表示...

去年中元燒王船送煞釀3死 副宮主過失致死判2年

桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」去年8月13日（農曆7月）深夜至永安漁港綠色隧道海灘舉辦放水燈、送王船的中元普度儀式，大批信...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦