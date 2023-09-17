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回家見妻子怪怪...窗台竟躺一男 人夫阻二人反吃官司

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子曾因與女子上汽車旅館，遭妻子抓姦時提告強制罪，張在去年間返家時，發現妻子神情有異，因此拿出手機錄影，在窗台發現一名男子，還報案「我老婆帶1個男生躲在家裡」，隨後妻子欲帶該名男子駕車離開，張以拉扯鐵門方式阻止，張妻提告強制罪，二審判拘役20天確定。

判決指出，張姓男子已婚，但在2019年間曾與一名女子上汽車旅館，被妻子與妻子友人抓姦，張男與女子提告強制、傷害等罪，張男在去年，開車返家時，發現住處鐵捲門無法開啟，且妻子轎車在車庫內，因此起疑，拿出手機錄影。

張男錄影時，發現妻子在家，而且神情有異，當時妻子向張說「不要疑神疑鬼好不好，自己在外面找小三，你還要疑神疑鬼是不是」，張男未置可否，還說「沒有疑神疑鬼，那就走進來看裡面有沒有人」，結果在二樓主臥室窗台外，看到林男平躺在窗台。

張妻見張男發現林男後，隨後帶林男前往車庫，要開車離開，張妻使用遙控器要打開鐵捲門，但張強拉鐵卷門，妨害二人離開，但最後鐵卷門上升到車輛可離開高度後，張妻與林男離開現場。

張妻提告強制罪，張男則否認犯行，辯稱當天是要調查有無侵入住宅情事。

不過一審依張男現場蒐證畫面，認為張男在過程中沒有對住宅遭不明人士侵入，或妻子遭威脅、意外的擔憂，且報警時也全無提到侵入住宅一事，反而向警方訴說妻子與男子同處一室，認為張妨害妻子與林離開，非在「逮捕現行犯」，而是「阻撓配偶與疑有不正當關係之第三人離去」，認定涉犯強制罪未遂罪，判拘役20天。

全案上訴台中高分院後，維持一審認定，全案確定。

台中市張姓男子在去年間，不讓妻子與同處屋內的男子離開，吃上強制罪官司，台中高分院判拘役20天確定。示意圖／Ingimage
台中市張姓男子在去年間，不讓妻子與同處屋內的男子離開，吃上強制罪官司，台中高分院判拘役20天確定。示意圖／Ingimage

提告 汽車旅館 老婆

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