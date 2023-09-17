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台中蕈菇之父長子罵員工「爛貨」二審賠55萬獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子是「蕈菇之父」的林姓業者長子，林在前年間前往弟媳掛名負責人的公司內，以股東身分，要求公司會計等人，提供財務報表讓他閱覽，但因員工回應需請示，引來林不滿，飆罵「爛貨」、「全部換掉」等語，林在二審時賠償11名員工，每人5萬元，獲判緩刑5年，全案確定。

判決指出，林姓男子是台中市一家公司的股東，該公司負責人為弟媳，前年6月10月下午3時許，林前往該公司，要求會計人員提供財務報表，會計回應需請示負責人，引來林不滿，辱罵三字經、五字經，「你們這些爛貨，才把公司業績搞得這麼爛」。

林男還把辦公桌的文件掃到地上、翻倒辦公椅、桌面電腦螢幕，甚至持檔案夾丟公司員工，還說「我就坐在這兒20分鐘，你日報表跟月報表沒有，我把整個全部換掉」等語。

林男另在同年6月間，在父親辦理喪事法會時，與胞弟發生肢體衝突，造成胞弟臉部、手腳都有多處傷勢。

林男胞弟、11名員工提出強制罪、傷害等告訴，一審依強制罪判刑7月，其餘得易科罰金之罪判刑7月。

林男不服上訴台中高分院，林男以向每名員工賠償5萬元，總計支付55萬元，與員工達成和解，合議庭據此撤銷改判，判刑1年，得易科罰金36萬元，緩刑5年，緩刑期間向指定機構，提供義務勞務40小時，法治教育6場，全案確定。

台中市林姓男子前年間涉嫌飆罵員工、傷害胞弟，台中高分院判林緩刑5年。圖／本報資料照
台中市林姓男子前年間涉嫌飆罵員工、傷害胞弟，台中高分院判林緩刑5年。圖／本報資料照

台中市 法會 業績

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