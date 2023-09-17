出納涉嫌侵占40萬卻辯稱ATM會吃錢 犯業務侵占罪判10月

鐘姓女子在嘉義縣某農會擔任出納期間，疑取出小額現款供己私用，她擔心東窗事發，辦理離職前涉嫌從金庫40綑10萬元現金中各抽1萬元補上帳面不足的40萬元，再將40綑現金放在金庫深處，直到同事發現，鐘女辯稱是ATM資料出錯；法官採納農會證述，如果ATM出錯可以向保險公司請領賠償，但鐘女沒有這樣做，難以自圓其說。嘉義地院依業務侵占罪判刑10月，並要交還犯罪所得。可上訴。

鐘女2021年7月至2022年8月期間，擔任竹崎農會石棹辦事處出納人員，涉嫌利用保管現金機會，於記帳後取出部分小額現款供己私用，前後侵占40萬元。直到去年因故要離職，為免事跡敗露，她在去年8月29日前往金庫拿出每綑10萬元的千元紙鈔共40綑，涉嫌將每綑紙鈔各抽取1萬元共40萬元填補櫃檯營業收支現金的虧損，然後再將40綑缺陷現鈔送回金庫內魚目混珠，接任出納人員發現金庫內40綑現金各短缺1萬元，經調閱監視器錄影畫面後報警。

鐘女辯稱，擔任出納期間，時常發現結算後跟帳面不符，有小額的短缺都查不出是哪裡出問題，唯一有可能的是ATM轉帳那邊資料有出錯，但那部份不是她負責沒辦法查證，同事說出納人員都要自己負擔虧損，這算是潛規則，也沒有人跟她說過可以透過申請保險理賠的流程，每次有短少時沒有陳報主管，但後來沒有辦法補，累積到短少40萬左右，在離職時只好從金庫現金40綑內各抽1萬元出來，總共抽40萬元後作為櫃檯收支現金使用，她並沒有拿走那40萬元，是陸續疏失短少造成。

主任、同事作證，基於信賴原則交接都是以「大點」為準，直接算金庫內現金有幾綑，不會去細算，有問題的40綑現金被鐘女放在金庫最裡面，直到同事要把現金平整當作ATM櫃員機使用紙鈔時才發現共短少40萬元，調閱監視器發現鐘女有把這40綑現金各抽出一部分放入櫃檯抽屜內動作，因鐘女避不見面、說明，只好報警；擔任出納都會知道正當的疏忽短鈔處理程序，要先陳報主任，墊付後透過保險理賠的管道來求償，不可能會叫她累積這麼高額的短缺都自己認賠，也沒有所謂的潛規則。