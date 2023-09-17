【重磅快評】目睹父母慘死 兒童心靈創傷誰來呵護？

高雄日前發生疑似噪音爭議而起的離奇命案，一男持刀在兩兒面前砍死父母。小孩目睹父母慘死，還自己跑到管理室求助。「小孩好可憐！」「小孩一定很害怕！」凡看到新聞者第一反應，一定是關切這兩名無辜小孩的心靈，如何面對這失去父母、目睹暴力的殘酷現實。

但是，昨天家屬透露，社會局社工只到場停留10分鐘，「確認不需要安置就離開」；另一位社工傳了簡訊，要家屬「注意孩子的情緒反應」。

再者，警方、檢察官也多次要孩子做筆錄，甚至提出夜間詢問要求，讓孩子的奶奶感嘆，願配合檢警偵辦，「難道不能整合嗎？一次性的把相關問題整理好，一次問完？」、「不要一直逼孫子不斷去回想事發現場」。

這位奶奶令人欽佩，她或許沒有社工或法律專業，但她的完全講到重點：遭受重大創傷者，的確需要「減述」程序，也就別讓傷心的人不斷回想殘忍景像，造成更大的心理創傷，尤其是兒童。

但可嘆，這樣先進的法律保護措施，目前台灣只適用在性侵被害人。在婦團多年呼籲下，司法院早在18年前就訂了「性侵害案件減少被害人重複陳述作業要點」，規定被害人做筆錄時應有社工陪同，且警察和社工須同時詢問、甚至可視訊連線檢察官、少年法庭法官，或是檢察官直接到場偵訊，以達到「減述」的目的。

但在此案中，兒童的身心狀況分明需要受到特別的呵護，卻無法比照這樣進步的訊問程序。難道非得要成為「性侵害者」才能享有這樣的福利？可見，我們的司法體制還需要多點人性與文明。

再者，高雄市社工單位在此案的表現，完全不及格，對不起社工「專業」。社工只到場十分鐘，確認孩子「不需要安置」就走人，難道確認「安置」是社工唯一的功能嗎？

孩子受創的心靈，難道不需要社工立即串連資源，引入悲傷輔導、心理諮商資源？目睹暴力兒童的精神創傷，當然立即需要「心理急救」，但高雄社工只簡訊叮嚀家屬「多注意情緒」，那麼社工也太好當了，這種罐頭訊息中華電信就可以代勞了。

說穿了，高雄市政府還是把照顧責任「丟回給家屬」，多一事不如少一事。

聯合國兒童公約中明訂：法院對兒童相關事務應以兒童的最佳利益為優先考慮；當兒童涉訟時，政府應提供必要之需協助。在司法的審理過程中，兒童可透過代表或適當團體接受審問。