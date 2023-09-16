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獨／男童目睹父母遭砍死 拒絕被抱、吃雞塊沾番茄醬「這個好像血」

聯合報／ 記者劉星君王勇超／連線即時報導
疑因噪音糾紛殺害樓上羅姓夫妻的吳男，檢方今晚向法院聲押獲准。檢方昨天初步相驗後，死者遺體被移往高雄市立殯儀館。圖／本報系資料照
疑因噪音糾紛殺害樓上羅姓夫妻的吳男，檢方今晚向法院聲押獲准。檢方昨天初步相驗後，死者遺體被移往高雄市立殯儀館。圖／本報系資料照

疑因噪音糾紛殺害樓上羅姓夫妻的吳男，檢方今晚向法院聲押獲准。羅姓夫妻兩個稚兒目睹父母親遭殺害，專家擔心兩名幼童會產生心理創傷，幼童奶奶今天接受聯合報記者專訪時難過地說，孫子今天吃雞塊沾蕃茄醬時，脫口說出「這個好像血」。

「我還能帶孫子躲多久？」男童奶奶說，孫子的心理創傷該如何是好? 這真的需相關單位協助，現在她要面對司法和兒媳後事，直到今晚才讓孫子知道父母親死訊，也很明白告訴孫子們「爸爸媽媽不在了」，她也不知道自己現在處理方式對不對。

男童奶奶傷心地說，今天去兒子家裡招魂，看到家裡噴滿了血，之前孫子的手也有被噴濺的血，今天孫子吃雞塊沾蕃茄醬，還說「這個好像血」，讓她非常難過。

男童奶奶透露，事發至今接觸都很官方，昨晚還接到警方電話，「需要孩子做筆錄，能不能送孩子過來?」她認為孫子至今處在焦躁情況，她願意配合辦案，但能不能稍微體諒一下孩子們的狀況？因為案發白天已做過筆錄，晚間又突然告知要筆錄，「有沒有考慮過孩子能不能承受？」所以她當下拒絕了。

她說，今早警方又聯絡要過來指認相關事證，檢察官初次相驗時告訴她會需要再做一次筆錄，「難道不能整合嗎？一次性的把相關問題整理好，讓可以的人來問？」「不要一直逼孫子不斷去回想事發現場」。

男童奶奶說，「天底下沒有人比我更快想要將犯人繩之以法」，現在只能把對犯人的恨放一邊，必須保護孫子；她也透露，小孫子昨天與今早都躲牆角，拒絕給人抱，還說「奶奶不要抱我，抱哥哥」，自己用被子裹著緊緊，不停問她「我是不是乖寶貝？」

疑因噪音糾紛殺害樓上羅姓夫妻的高雄市吳男（戴安全帽者），檢方今晚向法院聲押獲准。圖／本報系資料照
疑因噪音糾紛殺害樓上羅姓夫妻的高雄市吳男（戴安全帽者），檢方今晚向法院聲押獲准。圖／本報系資料照

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