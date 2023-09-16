為搶6千元…台南男持刀挾婦喊「我是通緝犯」 下場慘了

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南蘇姓男子缺錢花用，今年1月6日見婦人坐在小圓凳上洗碗盤，從背後以雙腳夾住其身體，把筍刀架在脖子上，恫嚇「我是通緝犯，交出身上金錢」，婦人驚慌大叫，丈夫拿出拉勾鐵捲門用鐵桿一探究竟，交付6千元才脫險，蘇隔天落網，法官認他犯攜帶凶器強盜罪處7年3月。

蘇坦承犯行，與被害人夫妻陳述情節相符，同時，警方在蘇住家查扣筍刀，並於當天逃離現場時棄在該處包裹筍刀用的報紙1捲，且在上頭採到他的指紋，事證明確。

然而，律師提出蘇的診所病歷及醫院精神報告書，指被告存有適應障礙症伴有憂鬱情緒的狀況，請求法官酌情減輕其刑。

台南地院合議庭審酌，蘇為圖獲取金錢，竟以持刀脅迫而強盜方式，造成被害人遭受重大恐懼，嚴重破壞社會安寧，然念他犯後尚知坦承犯行認錯，並未飾詞企圖卸責，未無端耗費司法資源，犯後態度尚非惡劣，又斟酌他以架刀在婦人脖子脅迫手段，造成身體、生命遭受危害恐懼程度不低，又未與被害人和解，強盜所得為6000元不多，且強盜持續時間不長。

且考量他有適應障礙症伴有憂鬱情緒狀況，須扶養女兒及妹妹及家庭經濟狀況等一切情狀，認他犯攜帶凶器強盜罪處7年3月，可上訴。

台南地院審酌，蘇男為圖獲取金錢，竟以持刀脅迫而強盜方式，造成被害人遭受重大恐懼，惟念他犯後認錯且有適應障礙症，認他犯攜帶凶器強盜罪處7年3月。圖／本報資料照
台南地院審酌，蘇男為圖獲取金錢，竟以持刀脅迫而強盜方式，造成被害人遭受重大恐懼，惟念他犯後認錯且有適應障礙症，認他犯攜帶凶器強盜罪處7年3月。圖／本報資料照

強盜 憂鬱 台南

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