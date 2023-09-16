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許宗力「散沙說」惹議 嘉義地院前院長：培訓律師、提高辯護酬金

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

司法院長許宗力9日參加律師節，脫口「辯方在國民法官案件表現，是一盤散沙」惹議，全國律師聯合會聲明要求合理計付國民法官法案件律師酬金；轉任律師的嘉義地方法院前院長許進國說，國民法官法新制須審、檢、辯三方各自分工合作，新制上路前，偏重審、檢培訓，辯方未系統有計畫培訓，應加強律師培訓，提高國民法官法案件律師酬金。

許進國過去擔任法院院長任內，參與司法院人民觀審制模擬，觀審制後修改為國民法官法，許進國退休轉任律師，在嘉義市開業2年，目前未執業，上午參加祝賀昔日嘉義法院同事，轉任律師的高等法院前法官張道周事務所開幕。

嘉義地方法院首件應行國民參與審判的酒駕致死案件，地院日前分案，指定張道周擔任辯護人，張道周2000年到2016年在嘉義地法院當法官，法院選任張道周引發討論，法院說，依法指定適當辯護人，未禮遇張道周，也未貶抑其他律師。

針對國民法官法上路，引發議論，許進國說，國民法官法制度參照日本裁判員制度，國民法官與職業法官合議，審理案件認定事實、適用法律，須審、檢、辯三方各自分工合作，但新制上路前，司法院、法務部偏重審檢培訓，未有系統計畫性培訓在職律師，且國民法官法案件律師酬金偏低，接任國民法官參審案件辯護人，花費時間心力以及準備出庭電腦簡報資料等，較一般刑案多，律師酬金應比現在標準，提高3倍才合理。

嘉義地方法院前院長許進國（右）退休轉任律師，目前未執業，上午參加祝賀昔日嘉義法院同事，轉任律師的高等法院前法官張道周（左）事務所開幕。記者魯永明／攝影
嘉義地方法院前院長許進國（右）退休轉任律師，目前未執業，上午參加祝賀昔日嘉義法院同事，轉任律師的高等法院前法官張道周（左）事務所開幕。記者魯永明／攝影

國民法官 律師 司法院

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