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補習班男導偷拍30多女童如廁收押 芬香盒掩護針孔掉落穿幫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市某私立補習班30多歲男性班導，任職2年多，日前有女童在如廁時發現從芳香盒掉出針孔鏡頭、電池等「怪怪的線路」，警方在男導師住處電腦內查扣遭偷拍如廁畫面，清查約有30多人，訊後將他依妨害秘密罪移送基隆地檢署偵辦，向法官聲請羈押獲准。

基隆市政府今天上午證實表示，接獲通報後已展開調查，將依相關聘用人員及規定依法處理，將視涉案情節了解是否已達不適任，目前已由檢警處理中，被偷拍女童人數，還要由檢警清查了解。

市警第二分局調查，本月13日下午，有一名補習班的女童如廁後，發現牆上芳香劑掉在地上，原不以為意，但她發現有一些線異物散落，因此向園方人員反映。

警方獲報到補習班調查，詢問男導師是否有偷拍器具，員警追問去向，在垃圾桶找到芳香盒片、電池，但沒有針孔鏡頭，男導師供稱他已沖到馬桶不見了。

由於疑點重重，警方調查釐清，向檢察官請示後到男導師住處搜查，在他個人電腦發現有女童如廁的偷拍影片，當場查扣檔案等證物，，13日警方移送偵辦，檢方複訊後，晚間以有滅證之虞向基隆地方法院聲押獲准。

檢警調查，查扣影片檔案中，疑為從芳香盒裝的針孔鏡頭拍得的畫面存入，有的拍到下半身如廁動作，有的有拍到臉，多名是就謮的女童，男導師供稱因好奇，以芳香盒為掩護偷拍。

警方表示，芳香盒偷裝針孔拍攝時間根據男導師供述，有數月之久，被拍人數還要進一步清查，將了解家長是否提告。目前已有家長表示要提告。

補習班男導偷拍30多女童如廁收押，芬香盒掩護掉落穿幫。本報資料照
補習班男導偷拍30多女童如廁收押，芬香盒掩護掉落穿幫。本報資料照

偷拍 基隆 補習

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