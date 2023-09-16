盛唐中醫中毒案／受害者治療3年 仍有神經受損後遺症

三年前爆發的盛唐中醫重金屬中毒案，中醫師把禁藥硃砂入藥，導致病人鉛中毒，這是台灣少見的中醫藥醫療疏失。圖／台中地檢署提供 三年前爆發的盛唐中醫重金屬中毒案，判決結果昨天出爐，盛唐負責人呂志霖被判刑七年半，受害者家屬陳明振說，妻子現在還為鉛中毒所苦，神經受損、嘔吐、拉肚子，傷害是一輩子的，只要不是緩刑或易科罰金，判決結果可以接受。

陳明振說，這是少見的中醫藥醫療過失案，中醫師把禁藥硃砂入藥，導致病人鉛中毒，這是台灣少見的中醫藥醫療疏失，法官判決會影響未來中醫師用藥態度，希望後續審理能維持原判決，不要淪為「二審輕判、三審無罪」的處境，才能對社會交代。

陳明振是國民黨台中市黨部前主委，他的妻子因乳癌找盛唐中醫提調理身體，沒想到服用的中藥處方內含禁藥硃砂，導致妻子重金屬鉛中毒，他稱竟然「天天餵毒」給妻子而不知。

陳明振說，明明是禁止使用的禁藥硃砂，根本不該入藥，結果盛唐中醫視病人健康如無物，拿病人的身體來實驗根本是不對的，妻子吃了那些藥後，重金屬中毒雙手變成雞爪般無法伸展，經過三年治療才逐漸可恢復，現在還常有嘔吐拉肚子、神經受損等後遺症。

陳明振指出，受害者總共四十多人，有二十多人鉛中毒嚴重提告，有二名受害者已往生；一般人血中鉛濃度五以下算正常，當初妻子血中鉛濃度超過十，得自費打解毒針劑，現在才降到七點五左右，持續為了後遺症就醫。呂志霖目前已遭撤銷醫師執照。