聽新聞
test
0:00 / 0:00
苑裡前鎮長涉貪起訴 地方關切老市場重建
苗栗縣苑裡前鎮長劉秋東涉嫌利用辦理苑裡公有零售市場標案機會，向得標廠商索賄，又向他人借牌投標鎮公所工程，獲利上千萬元，昨被苗栗地檢署依違反貪汙治罪條例及政府採購法起訴；全案引發地方譁然，紛關切涉案工程後續狀況，其中最受矚目的苑裡市場拆除重建案總經費達3.3億元，上個月已通過追加減預算案，將進行招標作業。
檢方起訴指出，劉秋東涉嫌於2018年至2022年苑裡鎮長任內透過李姓男子3度索賄，要求公有市場相關標案得標廠商提供2到3成決標金做回扣，但被廠商拒絕。此外，劉也與兒子借牌投標公所7工程，獲利1047萬餘元，另有其他不正當利益。
檢方表示，劉秋東涉犯貪汙治罪條例索賄、圖利等罪，另涉政府採購法詐術投標罪與借用他人名義投標罪，其子也涉嫌圖利與詐術投標。全案除劉姓父子，白手套李姓男子和出借商號的林女、余男共4人也因共犯身分起訴。
雖然劉秋東犯罪情節牽扯苑裡公有零售市場標案，由於市場重建爭議已久，案情引發地方關注，但鎮公所表示劉涉及的標案應不影響目前重建工程。公所表示，重建案目前分為「新建工程」2.6億元、「歷史建築工程」7000萬元兩部分，前者預計月底辦理統包工程招標，後者設計監造標案預計10月進行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言