苑裡前鎮長涉貪起訴 地方關切老市場重建

苑裡公有零售市場拆除重建案，總經費3.3億元，未來工程進度引發地方關切。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣苑裡前鎮長劉秋東涉嫌利用辦理苑裡公有零售市場標案機會，向得標廠商索賄，又向他人借牌投標鎮公所工程，獲利上千萬元，昨被苗栗地檢署依違反貪汙治罪條例及政府採購法起訴；全案引發地方譁然，紛關切涉案工程後續狀況，其中最受矚目的苑裡市場拆除重建案總經費達3.3億元，上個月已通過追加減預算案，將進行招標作業。

檢方起訴指出，劉秋東涉嫌於2018年至2022年苑裡鎮長任內透過李姓男子3度索賄，要求公有市場相關標案得標廠商提供2到3成決標金做回扣，但被廠商拒絕。此外，劉也與兒子借牌投標公所7工程，獲利1047萬餘元，另有其他不正當利益。

檢方表示，劉秋東涉犯貪汙治罪條例索賄、圖利等罪，另涉政府採購法詐術投標罪與借用他人名義投標罪，其子也涉嫌圖利與詐術投標。全案除劉姓父子，白手套李姓男子和出借商號的林女、余男共4人也因共犯身分起訴。

雖然劉秋東犯罪情節牽扯苑裡公有零售市場標案，由於市場重建爭議已久，案情引發地方關注，但鎮公所表示劉涉及的標案應不影響目前重建工程。公所表示，重建案目前分為「新建工程」2.6億元、「歷史建築工程」7000萬元兩部分，前者預計月底辦理統包工程招標，後者設計監造標案預計10月進行。