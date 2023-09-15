台南永康假車禍真擄人 3嫌涉嫌重大有逃亡之虞裁押禁見
台南永康10日晚間發生假車禍真擄人，陳姓男子開保時捷返家途中，遭人設局假車禍，隨即被押走帶往澎湖囚禁。警方前晚在澎湖將徐姓主嫌等4人逮捕，順利將陳男救出，徐男因通緝在案送監執行外，檢方聲押兩名穆姓男子、許姓男子3嫌，台南地院今下午均裁押禁見。
台南地院指出，許姓及2名穆姓被告均坦承犯行，並有相關證人及事證可佐，足認被告3人涉犯剝奪他人行動自由、強制罪等罪嫌重大。且3人在案發時更換車輛，規避檢警查緝，又在澎湖本島不斷轉移聚集地，具有逃亡之虞。
台南地院表示，3位被告就犯案相關情節仍有所隱瞞，避重就輕，且前後供詞反覆，與其他共犯供詞不符，犯案中曾將使用車輛棄置或焚燬，足認被告等均具有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，均裁定羈押並禁止接見通信。
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