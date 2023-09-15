民雄鄉代會前主席涉詐公款法院判刑6年2月 又涉賄選判4年

嘉義縣民雄鄉民代表會前主席周榮茂，8月因涉詐領公款案，遭嘉義地院判6年2月。周去年拚連任鄉代落選，又因涉現金賄選，地院下午判刑4年，褫奪公權5年，可上訴。

嘉義地院說，64歲周榮茂去年參選民雄鄉代表，投票前，與蔣姓女子先拜託樁腳陳女協助買票，後來聯繫蔡姓男子協助通知陳女到他競選服務處，周再次請託陳女買票，並由蔣女將3萬元交給陳女，以每票500元尋求選民投票支持。

蔣女去年10月下旬，將2萬1000元交給樁腳王婦，其中5000元要求王婦及家人共5票投給周榮茂，其餘款項請託王婦向其他選民買票，王婦以每票1000元或500元買票，請託選民及家人投票給周榮茂。

周榮茂與樁腳等涉及賄選，去年投票前，嘉義地檢署指揮警調查獲，去年12月下旬依投票交付賄賂罪嫌起訴，法院下午宣判，審理過程，周榮茂否認犯行，蔣女雖坦承全部犯行，但否認有和周榮茂一起買票。樁腳陳女坦承犯行，法院審理後綜合卷證資料，認定陳女證述內容可信，認定周榮茂、蔣女、陳女共同買票。

另，認定蔡男行為幫助蔣女等人買票行為。樁腳王婦坦承犯行。法院審酌周榮茂，蔣女等4人賄選案買票規模不小，周榮茂否認犯行且為參選人，參與程度最深，判刑4年，褫奪公權5年。蔣女判刑2年6月，褫奪公權5年。蔡男判刑6月，褫奪公權3年。陳女、陳婦分別判徒刑1年10月、1年8月，均褫奪公權4年，2人均緩刑5年，並應在1年內向公庫支付20萬元、16萬元。