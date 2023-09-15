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強制工作違憲！東部技訓所改制一般監獄 今聯合揭牌

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

2021年司法院釋字第812號解釋宣告「強制工作」違憲，各技能訓練所不再收容受強制工作處分之人，法務部為加速東部地區矯正機關組織調整與改制推動，將技訓所改制為一般監獄，今天舉行聯合揭牌儀式。

法務部今天表示，組織調整改制後，台東監獄遷至岩灣技能訓練所原址，機關占地面積由0.9公頃提升至10.8公頃，疏緩原先擁擠的收容空間，提供多元的技訓課程並優化收容環境與文康活動。

台東戒治所自鹿野遷至市區，與鄰近醫療院所密切合作，導入專業人力，提升戒毒處遇成效；武陵外役監獄成立則加強推展自營作業、外役作業及自主監外作業，使收容人提早適應社會；東成、泰源技能訓練所改制為一般監獄，原有技能訓練設備繼續留用，並開設就業導向訓練課程。

法務部說，配合改制，部分矯正機關高階主管也異動調整，包括饒雅旗派泰源監獄典獄長，蘇維闊派武陵外役監獄典獄長，葛煌明派東成監獄典獄長。

職務調整部分包括台東監獄共4所機關有異動，名單是台東監獄典獄長陳錫樑調派台東戒治所所長，岩灣技能訓練所所長林順斌調派台東監獄典獄長，台北女子看守所所長鄭翠芬調派高雄戒治所所長，矯正署教化輔導組副組長朱介民調派台北女子看守所所長。

法務部長蔡清祥(左)出席東部矯正機關首長就職儀式。圖／法務部提供供
法務部長蔡清祥(左)出席東部矯正機關首長就職儀式。圖／法務部提供供

監獄 台東 典獄長 法務部

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