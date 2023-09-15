聽新聞
test
0:00 / 0:00
強制工作違憲！東部技訓所改制一般監獄 今聯合揭牌
2021年司法院釋字第812號解釋宣告「強制工作」違憲，各技能訓練所不再收容受強制工作處分之人，法務部為加速東部地區矯正機關組織調整與改制推動，將技訓所改制為一般監獄，今天舉行聯合揭牌儀式。
法務部今天表示，組織調整改制後，台東監獄遷至岩灣技能訓練所原址，機關占地面積由0.9公頃提升至10.8公頃，疏緩原先擁擠的收容空間，提供多元的技訓課程並優化收容環境與文康活動。
台東戒治所自鹿野遷至市區，與鄰近醫療院所密切合作，導入專業人力，提升戒毒處遇成效；武陵外役監獄成立則加強推展自營作業、外役作業及自主監外作業，使收容人提早適應社會；東成、泰源技能訓練所改制為一般監獄，原有技能訓練設備繼續留用，並開設就業導向訓練課程。
法務部說，配合改制，部分矯正機關高階主管也異動調整，包括饒雅旗派泰源監獄典獄長，蘇維闊派武陵外役監獄典獄長，葛煌明派東成監獄典獄長。
職務調整部分包括台東監獄共4所機關有異動，名單是台東監獄典獄長陳錫樑調派台東戒治所所長，岩灣技能訓練所所長林順斌調派台東監獄典獄長，台北女子看守所所長鄭翠芬調派高雄戒治所所長，矯正署教化輔導組副組長朱介民調派台北女子看守所所長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言