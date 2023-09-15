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台南抽選9千名備選國民法官 滿23歲設籍4個月均符資格
台南市政府今天舉辦113年備選國民法官初選名冊隨機抽選程序，民政局長姜淋煌從151萬多名符合資格市民中，隨機抽選出9000名備選名單，作為明年度台南地院選任國民法官基準。
民政局表示，國民法官法已於去年1月1日正式上路，目的在於在審判過程中加入各行各業的經驗與想法，讓法律和專業對話，促進公民參與。為利台南地後續辦理國民法官法庭，民政局於今日上午10點，辦理備選國民法官初選名冊之抽選程序。
擔任國民法官須具備以下資格條件：凡年滿23歲（計算至民國113年1月1日），且於台南市設籍滿4個月的國民，均符合資格。截至篩選基準日（112年9月14日）止，符合擔任國民法官積極資格的國民共計151萬7813人，依台南地院估算結果，113年度備選國民法官需求人數為9000人。
抽選程序由民政局長姜淋煌主持，並由台南地方法院庭長陳本良、台南地檢署檢察官董和平及社團法人律師公會李汶宜律師共同見證，抽選程序採系統隨機抽選並透過同步網路直播方式辦理，以確保本次國民法官選任程序公正、公開、透明。
市府表示，國民參與審判制度，使得判決擁有更全面的視角，反映國民生活經驗與意見，除此以外，更可提升司法透明度，增進國民對司法之瞭解與信賴。相信國民法官制度在大家不分彼此、齊心合作的共同努力之下，能夠順利推動，讓民主審議及多元價值深入每一位國民心中。
民政局長姜淋煌表示，民眾對於國民法官制度的推行與實際審判程序，可能尚未完全理解，民政局與台南地檢署檢察官羅瑞昌合作，分區宣導勤走基層，自年初開始於台南市37區走透透，目前已完成14區宣講。
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