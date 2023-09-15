昔在北檢升民進黨旗送周玉蔻臭酸汙物 他今朝農業部丟雞蛋被捕

曾在台北地檢署升民進黨黨旗的田山盛國，今天近午前往農業部，針對近期進口巴西蛋爭議，朝農業部機關銜牌丟雞蛋及潑灑黑墨汁，轄區中正二警分局警員制止，帶回警局詢問，將依照社維法及廢棄物清理法送辦裁罰。

田山盛國過去在台北地檢署升上民進黨黨旗，又送周玉蔻臭酸污物禮盒，今天早上，他獨自前往農業部，想陳情對進口巴西蛋的不滿。

他到農業部時，新北市議員林國春、洪佳君與林金結等人，也到農業部陳情抗議，要求說明巴西蛋的流向，田山盛國旁聽，先高喊農業部長陳吉仲出面說明，記者會結束後，他走到南海路的農業部門口，隨後拿出預藏的雞蛋，朝農業部機關銜牌丟擲。

田山盛國丟了兩、三顆雞蛋，其中一顆擊中銜牌，他又拿黑墨水潑灑，一旁負責維安的中正二分局警員已出手制止，並將他帶回警局。