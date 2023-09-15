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私闖民宅開2槍打飛鼠說「我們是原住民的啦！」 法官判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

王姓、楊姓男子搭車前往石碇山區捕獵飛鼠，持槍闖入張姓男子住處擊發2槍，依無故侵入他人住宅附連圍繞之土地罪起訴；他們辯稱是原住民，打獵是傳統，但無法免責，台北地院審理，判2人各有期徒刑5月，緩刑3年。

法官另命他們判決確定後向公庫支付3萬元，向公益目的機構團體提供160小時的義務勞務，可上訴。

61歲王姓男子、52歲楊姓男子2023年2月18日凌晨1時許，自桃園市駕車前往新北市石碇山區捕獵飛鼠，見有飛鼠棲息在張姓男子住宅旁菜園內的樹枝上，徒手拉開圍籬門閂，進入私人土地開了2槍，張報警，王、楊被訴。

王辯稱，不知道菜園是不是公有地，且打獵與原住民文化有關；楊的辯護人稱，楊因原住民傳統才打獵飛鼠，不是沒正當理由。

法官認為，王、楊住處距離被害人土地約70公里、60多公里，竟持槍長距離駕車到私人土地持槍侵入，是否真的在獵捕飛鼠，很可疑，此外，張家的土地不是原住民族地區，王、楊辯稱要打飛鼠供食用，更與傳統文化及祭儀無涉。

法官認為，王、楊持槍侵入民宅，2度擊發獵槍槍響大作，嚴重危害張姓男子的生活居住安寧，張說被第一槍嚇醒，後又聽到第二槍，至今害怕，考量王、楊犯後坦認犯行、未賠償損失，判法判決。

飛鼠示意圖。圖／聯合報系資料照片
飛鼠示意圖。圖／聯合報系資料照片

原住民 傳統文化

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