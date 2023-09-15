快訊

台中76歲翁激動自家縱火、潑鹽酸！8警消遭波及灼傷

天生富貴命！這「四」生肖女最容易變富婆 婚後享「少奶奶」命

午後對流發展旺！10縣市山區「大雨特報」下到晚上

涉共諜案 扯鈴教練魯紀賢等5人延押2個月

中央社／ 台北15日電

詐欺前科的扯鈴教練魯紀賢涉嫌為中國在台發展組織，吸收士官兵刺探軍事機關情報。台北地檢署7月間聲押魯男及4名退役士官兵獲准。羈押期限將至，檢察官聲請延押2個月獲准。

檢調獲報，有詐欺、偽造文書前科的魯紀賢自去年4月間被中國情蒐單位吸收為共諜，返台發展組織，透過退役的士官兵，吸收軍事單位的現役士官兵伺機刺探、蒐集軍事等情報，涉嫌違反國家安全法。

檢調接獲情資後，由北檢檢察官黃冠中指揮調查局國家安全維護工作站偵辦，經過1年多的監控、蒐證，初步發現涉案者多為現、退役的士官兵。檢調7月間兵分25路搜索，並約談魯男等7名被告及11名證人到案說明。

檢察官訊問後，認定魯男及退役士官兵林明慧、李得勝、林姿穎、常德隆涉犯國安法，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，北院裁定5人羈押禁見。

另外，藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷也被檢方以被告身分約談，訊後諭令新台幣20萬元交保。

詐欺 國安法 共諜

延伸閱讀

台南市前經發局長陳凱凌涉貪汙案 法院裁定延押2月

家中宛如金庫⋯現金四處塞 新竹縣府官員涉貪遭收押

辦不成共諜改辦洗錢？向心夫妻滯台近4年 二審今也無罪

台南市前議長郭信良涉索賄千萬元 南檢不延押偵結起訴

相關新聞

昔在北檢升民進黨旗送周玉蔻臭酸汙物 他今朝農業部丟雞蛋被捕

曾在台北地檢署升民進黨黨旗的田山盛國，今天近午前往農業部，針對近期進口巴西蛋爭議，朝農業部機關銜牌丟雞蛋及潑灑黑墨汁，轄...

碩士女揪男友鐵鎚弒父有教化可能 檢辯要求重新鑑定

台中江姓女碩士留美時不滿爸爸不再資助，夥同張姓男子回台持鐵鎚活活打死父親後棄屍，台中地院一審依殺人罪判2人無期；江女、張...

台南抽選9千名備選國民法官 滿23歲設籍4個月均符資格

台南市政府今天舉辦113年備選國民法官初選名冊隨機抽選程序，民政局長姜淋煌從151萬多名符合資格市民中，隨機抽選出900...

台南12人頭戶遭控非法兩岸匯兌逾2億 證據不足今判無罪

胡姓男子設置大台北外匯24H線上支付寶等網站，推銷提供支付寶儲值等代付、即時匯率等業務，被控4年從事非法兩岸匯兌至少新台...

私闖民宅開2槍打飛鼠說「我們是原住民的啦！」 法官判緩刑

王姓、楊姓男子搭車前往石碇山區捕獵飛鼠，持槍闖入張姓男子住處擊發2槍，依無故侵入他人住宅附連圍繞之土地罪起訴；他們辯稱是...

裝潢蟑螂大鑽法律漏洞 先詐後恐嚇台中135人受害

台灣裝潢受害者援助協會4名被害者現身說法，共同控訴，裝潢詐騙事件出現系統式、集團式的犯罪，至少有135人投訴，受害者「家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦