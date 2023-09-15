涉共諜案 扯鈴教練魯紀賢等5人延押2個月

有詐欺前科的扯鈴教練魯紀賢涉嫌為中國在台發展組織，吸收士官兵刺探軍事機關情報。台北地檢署7月間聲押魯男及4名退役士官兵獲准。羈押期限將至，檢察官聲請延押2個月獲准。

檢調獲報，有詐欺、偽造文書前科的魯紀賢自去年4月間被中國情蒐單位吸收為共諜，返台發展組織，透過退役的士官兵，吸收軍事單位的現役士官兵伺機刺探、蒐集軍事等情報，涉嫌違反國家安全法。

檢調接獲情資後，由北檢檢察官黃冠中指揮調查局國家安全維護工作站偵辦，經過1年多的監控、蒐證，初步發現涉案者多為現、退役的士官兵。檢調7月間兵分25路搜索，並約談魯男等7名被告及11名證人到案說明。

檢察官訊問後，認定魯男及退役士官兵林明慧、李得勝、林姿穎、常德隆涉犯國安法，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，北院裁定5人羈押禁見。

另外，藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷也被檢方以被告身分約談，訊後諭令新台幣20萬元交保。