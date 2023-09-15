國民黨遭黨產會追徵大孝大樓7.8億獲更審 最高行隔1天給理由

行政院不當黨產處理委員會認定大孝大樓是國民黨不當取得的財產，追徵7.8億餘元，國民黨提行政訴訟，一審前年判敗訴。國民黨上訴，最高行政法院認為原審未依職權查明釐清，昨廢棄原判決，發回台北高等行政法院更審。

黨產會依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，立案調查國民黨取得大孝大樓（已滅失）及其所坐落台北市南海段1小段84地號土地有無違反政黨本質或有其他悖於民主法治原則情事，經聽證會後，2019年5月14日認定國民黨借用中華民國民眾服務總社名義標購取得房地，為不當取得的財產，處分追徵7億8275萬8715元。國民黨不服，提起行政訴訟，訴請撤銷原處分，但北高行駁回。

國民黨上訴，最高行政法院認為涉及剝奪或限制人民財產權，應遵守法治國比例原則、正當法律程序，黨產條例除定義條款外，也透過第5條舉證責任轉換的立法例，使政黨或其附隨組織須就該條所推定的不當黨產，舉證其取得財產符合政黨本質與民主法治原則，才能保有該財產。

黨產會在該條推定不當黨產的範圍內，經公開聽證程序，參酌政黨或其附隨組織的說明及相關舉證，再認定是否屬定義條款所稱的「不當黨產」，並決定如何依同條例第6條規定而為回復匡正措施。另政黨、附隨組織及其受託管理人則應於該條例施行之日起1年內，主動向黨產會依同條例第8條規定申報財產。對於應申報的財產，申報義務人若有故意或重大過失隱匿、遺漏或對於重要事項為不實說明的情形，則該等財產可逕依同條例第10條規定推定為不當黨產，再由黨產會循公開聽證的程序，認定為不當黨產。

而大孝大樓房地在黨產條例2016年8月10日公布前，已由國民黨讓售給光華投資公司，並非國民黨、其附隨組織或其受託管理人所有，雖其性質顯非政黨通常財產，但仍須國民黨有違背申報義務的法定情形，或是以「無償」或「交易時顯不相當之對價」的方式取得，房地才受黨產條例推定為不當黨產，而得由黨產會依同條例第6條、第14規定的程序，認定並為相關回復匡正措施。