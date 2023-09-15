國民黨遭黨產會追徵大孝大樓7.8億獲更審 最高行隔1天給理由
行政院不當黨產處理委員會認定大孝大樓是國民黨不當取得的財產，追徵7.8億餘元，國民黨提行政訴訟，一審前年判敗訴。國民黨上訴，最高行政法院認為原審未依職權查明釐清，昨廢棄原判決，發回台北高等行政法院更審。
黨產會依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，立案調查國民黨取得大孝大樓（已滅失）及其所坐落台北市南海段1小段84地號土地有無違反政黨本質或有其他悖於民主法治原則情事，經聽證會後，2019年5月14日認定國民黨借用中華民國民眾服務總社名義標購取得房地，為不當取得的財產，處分追徵7億8275萬8715元。國民黨不服，提起行政訴訟，訴請撤銷原處分，但北高行駁回。
國民黨上訴，最高行政法院認為涉及剝奪或限制人民財產權，應遵守法治國比例原則、正當法律程序，黨產條例除定義條款外，也透過第5條舉證責任轉換的立法例，使政黨或其附隨組織須就該條所推定的不當黨產，舉證其取得財產符合政黨本質與民主法治原則，才能保有該財產。
黨產會在該條推定不當黨產的範圍內，經公開聽證程序，參酌政黨或其附隨組織的說明及相關舉證，再認定是否屬定義條款所稱的「不當黨產」，並決定如何依同條例第6條規定而為回復匡正措施。另政黨、附隨組織及其受託管理人則應於該條例施行之日起1年內，主動向黨產會依同條例第8條規定申報財產。對於應申報的財產，申報義務人若有故意或重大過失隱匿、遺漏或對於重要事項為不實說明的情形，則該等財產可逕依同條例第10條規定推定為不當黨產，再由黨產會循公開聽證的程序，認定為不當黨產。
而大孝大樓房地在黨產條例2016年8月10日公布前，已由國民黨讓售給光華投資公司，並非國民黨、其附隨組織或其受託管理人所有，雖其性質顯非政黨通常財產，但仍須國民黨有違背申報義務的法定情形，或是以「無償」或「交易時顯不相當之對價」的方式取得，房地才受黨產條例推定為不當黨產，而得由黨產會依同條例第6條、第14規定的程序，認定並為相關回復匡正措施。
最高行指出，本件房地是否有違背申報義務的法定情形不明，國民黨借用民眾服務總社名義出資以4億3400萬元標得大孝大樓房地時，價額是否屬顯不相當，也未經原審依職權查明釐清，原判決即以大孝大樓房地是國民黨憑藉當時為中央政府及台北市政府執政黨的優勢地位，違反當時國宅條例第7條第2項及同條例施行細則第16條等法令，也規避國宅處所訂投標資格而取得，違反政黨機會平等要求為由，直接認定房地屬定義條款所稱的不當黨產，有違誤。最高行認北高行有再調查審認必要，因此廢棄、發回。
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