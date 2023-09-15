基隆酒駕撞死孝子國民法官重判9年 未上訴全國首宗定讞

基隆高姓男子酒駕撞死陳姓孝子，肇逃11小時後投案，成為基隆首件國民法官參審案，一審重判高男9年，由於檢辯雙方都接受一審結果，未提出上訴，高男表禦後悔酒駕，想趕快執行。基隆地方法院說，全案9月6日判決確定，成為全國第一件判決定讞的國民法官審理案件。

基隆地院首件由國民法官共同審理做成的判決，8月4日宣判，高姓男子今年1月在中正路酒後駕車撞死行人，肇事後未下車查也沒有停留即駕車逃逸，6名國民法官與3名職業法官組成合議庭，評議後依酒駕致死、肇事致人死亡逃逸等罪合併判處高男9年徒刑。

高男透過辯護律師表明很後悔酒駕，接受9年刑期，不要再上訴，趕快執行。死者家屬與檢方也表示尊重國民法官判決，都未提出上訴，9月6日定讞。

一審判決指出，高男（22歲）1月11日晚間11點，在中船路一家年肉麵店與許姓友人用完餐後，駕駛其父親的車前往北寧路潮境公園，並在公園內喝了2瓶啤酒後，12日凌晨2點駕車至劉姓友人租屋處，與劉、黃姓友人從凌晨2點半一直喝到5點15分。

高男凌晨5點39分離開租屋處涉嫌酒後駕車，在1分鐘之後，5點40分在中正路656巷口撞上行走在馬路邊的陳姓男子及停在路旁一輛小貨車。高男的車速相當快，陳男遭撞擊後肢體殘缺，血肉模糊，因頭部外傷和頸椎、胸椎骨折，當場死亡，他在肇事逃逸逾11小時後投案，酒測值每公升0.06毫克。

法院審理時，高男只認肇事逃逸，不承認檢方指控他酒駕致死罪，認為自己酒駕時沒有喝醉，可以安全駕駛，但遭法院打臉。

判決認定酒駕不能安全駕駛致人於死主要理由，高男案發前駕車自潮境公園往劉家已有跨線行車情形。高男開至案發地點前是左彎道，明顯可見被害人走在路旁，卻供稱只見到路邊違停車輛，未見行走中被害人，顯與正常人視野不符。並痛批他平日有睡眠障礙，肇事後竟仍能冷血入眠，違反常理，顯是因不勝酒力所致，已不能安全駕駛。

認定肇事逃逸部分，高男雖認罪，但考量友人請其幫助被害人，他竟仍離去，且謊稱有人在場幫忙，行為非常惡劣，犯後態度不佳，毫無悔意。