盛唐鉛中毒案判7年6月 受害議員：一輩子後遺症判太輕

台中盛唐、九福中醫2020年爆發使用硃砂、鉛丹釀250多人中毒，包括前議長張宏年、其兒子議員張彥彤一家都受害，法院今依藥事法等判盛唐醫師呂志霖、九福醫師洪彰宏各7年6月、7年2月；張彥彤受訪坦言，他們中毒一輩子留下後遺症，父親臥床、自己手抖成常態，認為判太輕了。

台中市議員張彥彤表示，從受害者的角度而言，認為呂世明僅判7年6月實在太輕了，他自己因重金屬中毒後神經受傷，導致手抖已經成為常態，還會常常偏頭痛，晚上睡覺時莫名抽搐，造成睡眠品質很差。

張也說，父親張宏年目前甚至已經24小時都需要看護，生活完全無法自己，他認為雖然誤食的量沒有立刻致死，卻害他們一輩子都留下後遺症，因此反觀當事人僅判6年至7年6月，還是覺得很輕。

張彥彤也說，當時200多名被害人中還有1位女童，因年紀小誤食重金屬後害嚴重，至今也無法講話、行動，家長甚至曾淚訴說，醫師稱他的孩子恐怕活不到成年。