「千中選10」帥哥美女檢察官拍檢舉賄選海報 最高檢：吸引年輕人

為提高總統大選反賄選宣導的能見度，最高檢察署今年物色全國10名帥哥美女檢察官拍攝「守護台灣」系列選舉查察海報，海報今天曝光；最高檢表示，盼藉由年輕檢察官代言教育年輕世代對賄選說「不！」

現役檢察官約1400多人，帥哥美女檢察官由司法官學院、全國地檢署共同推薦，10人出線參與海報的拍攝工作。

這10人是台北地檢署檢察官陳品妤、謝仁豪、新北地檢署檢察官粘鑫、吳姿穎、桃園地檢署檢察官王海青、苗栗地檢署檢察官曾亭瑋、台中地檢署檢察官侯詠琪、趙維琦、高雄地檢署檢察官尤彥傑、宜蘭地檢署檢察官蔡明儒。

最高檢表示，因應2024年總統副總統與立法委員「二合一」選舉，已要求全國檢察機關嚴防境外勢力、錯假訊息及選舉賭盤介入選舉。

最高檢說，參與拍攝的檢察官都是機關推薦的新世代檢察官，希望透過檢察官同心協力以創意呈現新世代檢察官的風貌，好吸引年輕人關注選舉的公正性。