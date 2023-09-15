監院糾正北監受刑人被虐昏 民團籲盡速通過「禁止酷刑公約施行法」

監察院今年9月13日公布「法務部矯正署台北監獄管理人員對受刑人戒護管理失當案」調查報告，指出北監管理受刑人涉違法虐待實施酷刑，監察院通過糾正北監。矯正署表示，配合後續調查，如有違法虐待，絕不寬貸，就職員行政缺失一併究責。民間司改會、人權公約施行監督聯盟、監所關注小組及台灣人權促進會等民團呼籲，立院應盡速通過「禁止酷刑公約施行法」，防免系統性的人員侵害。

民團指出，監察院經勘驗監視錄影畫面發現，今年4月即有受刑人在監所管理員的視線範圍內，疑似遭由其他受刑人擔任的服務員壓制及毆打。期間，管理員視若無睹，縱容服務員欺壓受刑人。同時，從其他監視錄影畫面，發現管理員腳踢受刑人的畫面。匿名陳情者表示，曾遭打到一度沒呼吸、失去意識，吐血後折手。

監察院於今年5月8日無預警履勘北監愛三舍，發現電擊棒、防護型噴霧器、手銬等自衛配備，置於無上鎖、監視器死角、可能由服務員取得的抽屜中，卻查無愛三舍領用紀錄。監察院指出，擔任服務員的受刑人有取得物品的可能性，確有戒護風險。

民間司改會指出，北監虐囚事件並非個案，法務部及矯正署應立即改善，有受刑人申訴指出，北監愛三舍、平二舍等場舍管理員，放任服務員對受刑人有毆打、折手、擊頭、使用電擊棒及噴辣椒水等虐待行為。舉例而言，2015年10月間，北監曾發生受刑人疑遭違法施用戒具、違法管束凌虐致死；2019年10月，高雄監獄有管理人員夥同擔任服務員的受刑人，涉嫌凌虐受刑人致死。

今年再爆發北監虐囚事件，民團認為，主管機關未善盡監督審核權責，也未落實戒護管理人員人權教育訓練，法務部及矯正署除了「增加各種監視器、查核」或「行禮如儀長官視導」之外，應透過外部且獨立機制，瞭解各監受刑人是否受到不當對待，正視矯正機關的系統性問題。