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屏東前縣議員鄭雙銓1票500要賄選 當選無效又判關3年6月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨籍屏東縣議員鄭雙銓5年前選舉時以一票500元為代價，交付3000元意圖賄選6人，選上後被法院判當選無效確定，刑事部分最高法院依行求賄賂罪判3年6月徒刑，褫奪公權3年定讞，鄭確定要入獄。

鄭雙銓2018年競選縣議員期間，為求能順利當選，在張姓友人及其配偶經營的早餐店，以每票500元為作為對價，向張一家人買票；鄭詢問張戶內有投票權人有多少人，張回答有6人後，鄭雙銓掏出皮夾欲交付3000元給張，但張表示本來就會投票支持鄭，而拒絕接受買票。

檢調接獲檢舉後，查扣相關選舉人名冊，並傳喚相關涉案人到案；檢方當時以鄭雙銓有勾串共犯、證人及滅證之虞為由，向法院聲請羈押，屏東地院裁定10萬元交保，鄭最終順利當選縣議員；檢方依違反選罷法起訴鄭，並提當選無效之訴。

鄭否認犯行，辯稱自己是第一高票當選，沒有必要買票。法官認為，鄭是否最高票當選，是開票後的結果，與他選前行賄固票或拉票無關聯，不採信他說法，一、二審依違反選罷法判刑4年，褫奪公權4年，判決被撤銷發回更審。

更一審根據證人證詞，認定鄭雙銓有行求、交付賄賂，但考量鄭行賄僅是「預備」階段，選民並未接受賄絡，撤銷改判3年6月，褫奪公權3年，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。鄭雙銓2020年11月間被高雄高分院判決當選無效確定。

國民黨屏東縣議員鄭雙銓。本報記者／翻攝
國民黨屏東縣議員鄭雙銓。本報記者／翻攝

議員 當選無效 屏東縣 賄選

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