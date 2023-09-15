大園警取締10輛改裝車 噪音飆破103分貝可讓聽力受損

改裝噪音車不分日夜擾人，桃市警大園分局昨午與市府環保局在大園鬧區中正西路實施聯合稽查，短短2小時內攔查30輛汽、機車，檢測發現1輛汽車及9輛機車不僅改裝排氣管且噪音超標，噪音甚至飆破103.3分貝，已達聽力受損風險，環保局稽查人員總共開出3萬6000元罰單，並責令改正及車輛複驗，大園警方強調，將持續取締改裝噪音車絕不手軟。

大園分局表示，大園市區內人口眾多、車輛往來頻繁，改裝車進入市區後發出的噪音，嚴重影響社區安寧，引起居民反感，為解決此問題，警方結合環保局於14日下午實施聯合稽查，由員警在市區內巡邏攔查改裝噪音車並帶回檢測，短短2小時即攔查近30輛汽、機車，環保局也針對噪音超標的汽、機車，依噪音管制法第11、26條開罰，希望藉由強力執法的手段遏止改裝歪風，呼籲民眾不要以身試法。