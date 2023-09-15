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妙齡女發財夢碎！小黃司機一通電話…第一桶金保住了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

一名趙姓詐騙車手誆稱自己是投資公司經理，日前搭高鐵到雲林與廖姓女子在超商「面交」鉅款，2人欣喜投資交易就快成交之際，西螺警方隨即上前逮人，孰料趙男突然神色有異望向超商外，另一組人趕緊攔車盤查，果真抓到共犯，瓦解這起老套的詐騙手段，保住被害人170萬元現金。

本月13日高鐵雲林站一名小黃司機載到20多歲趙姓車手，對方表示要先去附近超商列印文件，過程中神色緊張，司機默默觀察，心裡一驚「我好像載到詐騙嫌犯」趁趙男中途離開時悄悄報警。

幾分鐘後趙男回到車上直奔西螺鎮一家超商，一名30多歲廖女似已等候多時，2人交談一會兒後，廖女將一包裝有大量千元大鈔的紅色行李袋交給趙男，眼見2人「交易」就快完成、正心情愉悅簽立收據時警方現身逮人，當場扣得170萬元及3支手機、假冒工作證。

趙男被逮與警方對話時，時不時探頭看見超商對面另1輛計程車，上前盤查後果真逮到趙男同夥、30多歲邱姓男子，追查身分竟還是遭檢方通緝的犯嫌，隨即上銬逮捕歸案。

廖姓女子說，先前在臉書社群點擊投資廣告，受「顧問」之邀加入投資LINE群組，見群組內其他成員獲利連連、朝財富自由的路奔去，最終忍不住誘惑，聽從「老師」指引提領現金170萬元，依約至超商交付現金予前來取款的經理，雖然發財夢碎，但慶幸熱心司機機警，保住儲蓄已久的第一桶金。

偵查隊代理副隊長王奏傑表示，全案依詐欺罪移送雲林地檢署偵辦；警方指出，詐欺手法推陳出新，「投資保證獲利」的各種訊息應先撥165反詐騙專線查證真實性，或諮詢鄰近派出所，避免淪為詐騙集團肥羊，造成個人財產受損。

雲林西螺警方瓦解一起投資詐騙案，逮捕2名犯嫌移送法辦。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺警方瓦解一起投資詐騙案，逮捕2名犯嫌移送法辦。記者陳苡葳／翻攝
詐騙車手誆稱投資獲利，說服雲林一名廖姓女子交出170萬元現金，整場騙局還煞有其事簽立交款收據。記者陳苡葳／翻攝
詐騙車手誆稱投資獲利，說服雲林一名廖姓女子交出170萬元現金，整場騙局還煞有其事簽立交款收據。記者陳苡葳／翻攝
一名趙姓詐騙車手誆稱自己是投資公司經理，日前搭高鐵到雲林與廖姓女子在超商「面交」鉅款，2人欣喜投資交易就快成交之際，西螺警方隨即上前逮人查扣百萬現金。記者陳苡葳／翻攝
一名趙姓詐騙車手誆稱自己是投資公司經理，日前搭高鐵到雲林與廖姓女子在超商「面交」鉅款，2人欣喜投資交易就快成交之際，西螺警方隨即上前逮人查扣百萬現金。記者陳苡葳／翻攝
詐騙車手誆稱投資獲利，說服雲林一名廖姓女子交出170萬元現金，孰料就在「交易」快成交之際，西螺警方隨即上前逮人查扣鉅款。記者陳苡葳／翻攝
詐騙車手誆稱投資獲利，說服雲林一名廖姓女子交出170萬元現金，孰料就在「交易」快成交之際，西螺警方隨即上前逮人查扣鉅款。記者陳苡葳／翻攝

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