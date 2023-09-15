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妙齡女發財夢碎！小黃司機一通電話…第一桶金保住了
一名趙姓詐騙車手誆稱自己是投資公司經理，日前搭高鐵到雲林與廖姓女子在超商「面交」鉅款，2人欣喜投資交易就快成交之際，西螺警方隨即上前逮人，孰料趙男突然神色有異望向超商外，另一組人趕緊攔車盤查，果真抓到共犯，瓦解這起老套的詐騙手段，保住被害人170萬元現金。
本月13日高鐵雲林站一名小黃司機載到20多歲趙姓車手，對方表示要先去附近超商列印文件，過程中神色緊張，司機默默觀察，心裡一驚「我好像載到詐騙嫌犯」趁趙男中途離開時悄悄報警。
幾分鐘後趙男回到車上直奔西螺鎮一家超商，一名30多歲廖女似已等候多時，2人交談一會兒後，廖女將一包裝有大量千元大鈔的紅色行李袋交給趙男，眼見2人「交易」就快完成、正心情愉悅簽立收據時警方現身逮人，當場扣得170萬元及3支手機、假冒工作證。
趙男被逮與警方對話時，時不時探頭看見超商對面另1輛計程車，上前盤查後果真逮到趙男同夥、30多歲邱姓男子，追查身分竟還是遭檢方通緝的犯嫌，隨即上銬逮捕歸案。
廖姓女子說，先前在臉書社群點擊投資廣告，受「顧問」之邀加入投資LINE群組，見群組內其他成員獲利連連、朝財富自由的路奔去，最終忍不住誘惑，聽從「老師」指引提領現金170萬元，依約至超商交付現金予前來取款的經理，雖然發財夢碎，但慶幸熱心司機機警，保住儲蓄已久的第一桶金。
偵查隊代理副隊長王奏傑表示，全案依詐欺罪移送雲林地檢署偵辦；警方指出，詐欺手法推陳出新，「投資保證獲利」的各種訊息應先撥165反詐騙專線查證真實性，或諮詢鄰近派出所，避免淪為詐騙集團肥羊，造成個人財產受損。
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