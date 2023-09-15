直播中他公開留言嗆直播主「醜女」 法院判決出爐

桃園1名徐姓男子因故與楊姓女直播主發生爭執，今年4月某夜趁楊女於「浪Live」直播平台線上直播時，公開在文章評論區留言「妳真的很沒品」、「還好我沒送妳禮物」、「醜女」，楊女氣得報警提告，桃園地院審結，依公然侮辱罪將徐男判處拘役10天，得易科罰金，本案可上訴。

檢警調查，32歲徐姓男子今年4月7日深夜11時1分，在桃園市住處內以手機登入直播平台「浪Live」，並以暱稱「不知道」在不特定人得以共見共聞的楊姓女子直播間畫面下方的文章評論區留言「妳真的很沒品」、「還好我沒送妳禮物」、「醜女」等文字，足以貶損楊姓女直播主的人格尊嚴及社會評價，案經楊女向淡水警分局報案，桃園地檢署上月偵結，依妨害名譽罪起訴並聲請簡易判刑。

法官審理，認為徐男在直播間留言，基於他因雙方爭執，表達自身不滿而口出上開言語，讓聽者感受到他的情緒激動，不過「醜女」一詞，足以貶損楊姓女直播主的人格、名譽及社會評價，並讓她感到難堪與屈辱，堪認徐男的確有侮辱犯行。

法官同時認為，這件發生地點位於直播平台，而徐男留言的地方是「網路直播平台的評論區」，屬於不特定多數人得以共聞共見的場所無誤，本案事證明確，徐男犯行堪以認定，應依法論科。